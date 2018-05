"Para la próxima temporada no pensamos en otra cosa que el ascenso"

Alexander Grinberg, presidente del Marbella FC, una vez finalizada la temporada, pasa revista al curso en el que los blanquillos han rozado el sobresaliente tras acariciar el ascenso a Segunda División. El dirigente ruso se muestra optimista de cara al año que viene, donde asegura que el equipo volverá a luchar por el ascenso.

¿Qué balance hace de la temporada?

En primer lugar, quiero dar las gracias a todos nuestros aficionados, el fútbol existe para ellos. Que la afición haya vuelto al estadio es lo mejor que ha conseguido el club este año. Además, mi gratitud a todos los trabajadores del club, que han hecho un gran trabajo, como presidente estoy feliz y valoro su esfuerzo. Al margen de que no hemos subido, creo que hemos una muy buena temporada, la mejor desde que estoy en el club.

¿Esperaba a principio de temporada que el equipo estuviera en play off?

Sinceramente sí. Confío mucho en la gente que trabaja para mí y no me engañaba. No muchos creían en este resultado, pero en esta vida es muy importante la confianza y el resultado ha sido bueno.

¿Está triste por no subir, o satisfecho por la buena temporada?

Primero estoy muy orgulloso por la temporada, poco a poco vamos avanzando, año tras año nuestros resultados son mejores. Hemos tenido momentos difíciles en este camino, pero creo que, si trabajas bien, el resultado tarde o temprano llega.

¿Cuál ha sido el momento más complicado de la temporada?

Por supuesto ha sido esta historia rara, extraña, que me ha pasado, ha sido un golpe fuerte, pero yo lo he superado gracias al apoyo de todo el mundo.

¿Y el más feliz?

Mi primer partido después de toda esta pesadilla.

¿Le queda mal sabor de boca de no haber acabado primeros en Liga?

No, estaba muy tranquilo, incluso yo mismo me sorprendía. Cuando estábamos empezando la temporada pasada nuestro proyecto era para un par de años, por eso teníamos una experiencia buena, vamos a sacar conclusiones y a ser más fuertes la próxima temporada. Ahora entendemos claramente hacia dónde avanzar.

¿Qué ha cambiado del año pasado a este para estar en play off?

Primero, la situación psicológica en el club, es muy importante que trabajen muchas personas del pueblo. Ahora entiendo que debemos tener gente de aquí. Solo invirtiendo no es posible conseguir todo, ahora se mueve mucho dinero en el deporte de alta competición, pero el fútbol es un juego mágico y estoy seguro que gana la gente con buen corazón. Lo más importante es que nuestro equipo tiene buenas personas.

¿Qué le parece el trabajo de Jorge de Cózar, en el que confió a principio temporada?

Es un profesional, tiene muy buen corazón y mucho amor hacia la ciudad. Todo esto nos ha llevado a este resultado.

¿Y el de Fernando Estévez?

Ha hecho un trabajo maravilloso, mucha gente no creía en él al principio, pero nosotros le hemos dado la oportunidad y la ha aprovechado. Yo creo que tiene un gran futuro, es joven, y siempre está aprendiendo.

¿Cómo valora el trabajo de los jugadores y si alguno le ha sorprendido?

Primero nuestro capitán, Añón, me acuerdo hace cinco años cuando llegué al club, tuvo una lesión grave, parecía que iba a dejar el fútbol, pero este año hemos visto a un nuevo jugador, el capitán de verdad, y estoy muy feliz por él. Ha demostrado que es un gran jugador.

¿Y el conjunto?

No quiero individualizar, todos sin excepción lo han dado todo sobre el campo. Cuando dicen la palabra equipo es lo que ha sido esta temporada, en mayúsculas.

¿Seguirán Jorge de Cózar y Estévez la próxima temporada?

A día de hoy el club trabaja igual, tengo envidia de jugadores y cuerpo técnico que van a tener vacaciones ahora, porque nosotros estamos ya trabajando activamente para la nueva temporada. Hay mucho que hacer. Tendremos algunas modificaciones, es lógico. Queremos fortalecer el equipo, pero no serán grandes cambios. Entendemos que estamos en el buen camino. Todo lo que va a pasar en breve lo contaremos a nuestros aficionados.

¿Quiere que sigan Jorge y Estévez?

Claro, sin duda ninguna, los dos.

¿Cuál es la situación extradeportiva del club?

Desgraciadamente en el fútbol actual se mueve mucha gente que no es transparente. Todo el mundo busca su propio beneficio. Durante estos cinco años he buscado inversores, gente humilde, que quisiera ayudar al club y la ciudad. Nuestras puertas siempre están abiertas para cualquier forma de colaboración, siempre para el bien del club. Últimamente la gente piensa que yo me estoy agarrando a mi puesto de presidente, pero quiero aclarar que no es así. Quiero mucho al club, pero nunca he sido un mánager deportivo profesional, he ido aprendiendo día a día. Hemos cometido errores, está claro. Pero entiendo que en una ciudad como Marbella este puesto requiere mucha responsabilidad. Si algún día veo que hay alguien que puede hacerlo mejor y mejorar el club lo entenderé.

Un mensaje a la afición.

El mensaje es muy fácil, quiero que los trabajadores del club tengan más contacto con la afición. Estoy dispuesto a negociar los precios de las entradas y de los abonos, nuestra afición es maravillosa y tengo muy buena relación. La temporada que viene tenemos que mejorar nuestra comunicación con ellos y tomar las decisiones conjuntamente. El Marbella FC es de la ciudad, tengo la idea de ceder una parte de acciones a la ciudad, para que esté siempre en la vida del equipo. Gracias a la afición y que se preparen ya para la nueva temporada, el tiempo pasa rápido.

La próxima temporada, ¿ascenso?

Sin duda alguna, solamente pensamos en estar arriba. No tenemos otro pensamiento que intentar subir de categoría.