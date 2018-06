Pasini saldrá primero en Moto2

El piloto italiano Mattia Pasini (Kalex) ha conquistado este sábado la pole, primera del año para él, para la carrera de Moto2 del Gran Premio de Italia, y compartirá la primera fila de la parrilla de la carrera del domingo con el alemán Marcel Schrotter (Kalex) y el español Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), segundo y tercero respectivamente.



De esta manera, el piloto más veterano de la categoría intermedia, de 32 años, firma así su pole número 17, la sexta en Moto2, y la primera de la temporada.





Here's the grid for tomorrow's #Moto2 race in Mugello



2017 winner @MattiaPasini will start from pole!#ItalianGP ? pic.twitter.com/9IpWVDlJxy