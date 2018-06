Fernando Alonso la lía al promocionar Asturias a través de un croma

Fernando Alonso se ha convertido en el último protagonista de ´Spain in 10 seconds´ (España en 10 segundos), la campaña que promociona lugares de España como destino de turismo. Y como no podía ser de otra manera el piloto ha enseñado uno de sus rincones favoritos de Asturias: Cudillero.



"Me encanta volver a casa y encontrarme con estas maravillas", escribía el piloto asturiano en su cuenta de Instagram junto al vídeo en el que promocionaba su tierra natal. Pero lejos de centrarse en el encanto de Cudillero, los usuarios se fijaron en otro detalle.





No canta casi el chroma .... ?????? — Ivan Mieres (@IvanMieresDOP) 4 de junio de 2018

Muy asturiano pero te lo grabas con un croma. Jjajajajaa — Jonathan 'Poak' (@JonathanFdezM) 4 de junio de 2018

Vaya Photoshop más cutre ?????????????? — Carlos (@CarlosMLab) 4 de junio de 2018

Y es queaparece en el vídeo gracias a la técnica del croma, algo que ha generado numerosas bromas en las redes sociales.