Ronda acoge una cita de empresarios interesados en el Plan Japón 2016-2018

La delegación de turismo de Ronda acoge un encuentro con empresarios interesados en el denominado Plan Japón 2016-2018. Esta precursora iniciativa pretende convertir a la provincia de Málaga en el principal centro neurálgico de recepción de turistas japoneses que visiten Andalucía. El proyecto parte de Turismo y Planificación de la Costa del Sol con una inversión que ronda los 600.000 euros y que contempla unas 60 acciones promocionales para convertir a los municipios de la Costa del Sol en destino preferente. El Ayuntamiento de Ronda, que también se ha unido a la iniciativa ha convocado para el día 10 de enero a todos aquellos empresarios que quieran unirse al Plan Japón 2016-2018, como ya hicieran con el mercado chino.

«Dado nuestro interés por abrir mercados y en concreto por el japonés que nos atraía bastante, nos hemos querido sumar», explicó la edil de Turismo, Isabel Barriga, que puntualizó que mientras más empresarios del tejido turístico se sumen al plan, mejor serán los resultados. El objetivo es ir creando sinergias público-privadas que atraigan al turismo nipón.

A pesar de que no existe en Andalucía otra referencia de incursión en el mercado japonés, sí se han aplicado campañas de promoción de este tipo en otras comunidades, como el Plan Japón Madrid 2005-2011 o que inició Cataluña en 2009 y aún en curso, con un aumento de un 37% visitantes japoneses. Barriga destacó la idoneidad del perfil del turista japonés para Ronda y la Serranía. En primer lugar por no tener carácter estacionalizado, prefieren viajar en cualquier estación a excepción de verano, por el gasto medio diario de 328 euros y porque no su objetivo no es la playa y el sol sino la cultura o el arte.