Andalucía dará el salto digital en Fitur y mostrará su oferta "sin papeles"

La tecnología ha transformado la forma en la que el turista recibe información de un destino o evalúa su viaje, un mundo digital en el que Andalucía busca reforzar su posicionamiento y popularidad, para lo que mostrará su oferta "sin papeles" en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).



En una entrevista con Efe, el consejero andaluz de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha desvelado que su departamento "no va a llevar folletos" a la gran cita del turismo nacional, que se celebrará los próximos 18 y 22 de enero en Madrid.



Andalucía, que en la pasada edición se convirtió en socio del certamen, presentará este año una imagen "innovadora", con un pabellón en el que habrá gafas de realidad virtual y se habilitará una zona para que los usuarios puedan descargar guías turísticas en formato digital a dispositivos móviles.



"La gente prefiere llevarse un código QR, un enlace o por correo electrónico la información que necesite", ha asegurado Fernández, quien no cree que la iniciativa sea atrevida, puesto que los folletos en muchas ocasiones "se quedan en la habitación del hotel" de los profesionales.



Además del ahorro de papel, esta apuesta digital tiene la ventaja de que permite llegar a los profesionales y clientes que visiten el pabellón y se hayan interesado por un punto de Andalucía.



Según ha explicado, el objetivo es establecer una "relación" con estos usuarios, "sin llegar al spam", y teniendo en cuenta la Ley de Protección de Datos, para poder ofertar a estas personas "lo que buscan en Andalucía" más allá de Fitur.



Los patronatos provinciales de Turismo, que exhibirán su oferta en el pabellón andaluz, no se suman de momento a la iniciativa de la Consejería porque recogen las iniciativas de los municipios y "todavía hay mucho papel", pero el consejero está convencido de que éste es "el camino" porque todos tienen el acceso "en los bolsillos" a través del móvil.



Dentro de la estrategia digital de la Consejería de Turismo, que se presentará en Fitur, figura el cambio del portal del destino, "no solo en las formas, sino en los servicios", para poder aprovechar las búsquedas o críticas que hacen los usuarios en internet para mejorar la rentabilidad de la inversión en promoción.



Después de un 2016 de cifras récord para el turismo -con 28 millones de turistas recibidos y más de 50 millones de pernoctaciones en los hoteles andaluces, según las previsiones de cierre del año-, el reto de la comunidad pasa por revalidar su liderazgo en el mercado nacional y fidelizar a los turistas internacionales.



"Ya estamos en niveles equivalentes previos a la crisis, al 2007, y estamos empezando a ver que al turismo le acompaña también la creación de empleo", ha señalado Fernández, quien ha añadido que hay que "consolidar estos datos y que eso lleve a un empleo de calidad y estable".



Más que buscar un "techo" turístico, ha asegurado que Andalucía persigue un "suelo" para "consolidar las grandes cifras" porque "traer nuevos turistas es importante", pero más aún que "los que vengan repitan, que vean que siempre hay algo por conocer" en la región.



Entre las incertidumbres para el turismo está la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el "brexit", ante el que se muestra cauto porque "cualquier tipo de alarma no fundada podría llevar a un encarecimiento de los mediadores", e insiste en que Andalucía "no es un destino de precio" para los británicos.



Para seguir siendo competitivos, la "receta" del consejero andaluz de Turismo pasa por la calidad e innovación y estar "al tanto de los movimientos" internos y externos para adaptar la oferta a la demanda y a las nuevas fórmulas de comercialización.