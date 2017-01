Todos con Susana Díaz

La feria de Madrid vuelve a atraer a numerosos representantes políticos y municipales, pasados ya los temores de los años de la crisis.

Regresa Fitur y lo hace con un aire a esa feria que fue antes de que la crisis azotara con fuerza todos los sectores. La inauguración de la feria madrileña reunió este miércolesa numerosos representantes malagueños en una jornada que como en ocasiones anteriores estuvo marcada por la visita de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que durante más de dos horas recorrió uno a uno los stands provinciales envuelta en una nube de admiradores y flashes. Por el expositor andaluz también pasaron varios ministros, como el de Turismo, Álvaro Nadal, y el de Interior, Juan Ignacio Zoido, que conversaron con el presidente de la Diputación y compañero de partido, Elías Bendodo.

Los alcaldes de la Costa del Sol estuvieron prácticamente al completo y también de la Axarquía y el interior de la provincia, que hoy vivirán su día grande. Mijas, Benalmádena, Estepona, Torrox, Torremolinos, Coín, Antequera, Vélez, Ojén, Nerja... Son sólo algunos de los municipios representados en esta feria, que también ha visto a Marbella estrenar un nuevo expositor junto al de Andalucía y por donde ayer pasó numeroso público atraído por la oferta de la ciudad costasoleña. Su alcalde, José Bernal, fue saludado cariñosamente por la presidenta, que en el stand de la Costa del Sol no tuvo descanso y no paró de posar ante los fotógrafos de prensa e incluso ante otros ciudadanos que buscaban sólo un selfie con ella.

Díaz se mantuvo firme en lo de no responder a preguntas relacionadas con el futuro del PSOE, para el que sólo pide cariño y fraternidad, pero eso no impidió que la sala de prensa se llenara de periodistas nacionales deseosos de lograr el anunció que no llega: su posible candidatura a la secretaría general. Fue una primera jornada intensa en un expositor, el andaluz, que también está de estreno.