La Costa piensa ya en el turista de lujo como respuesta a la masificación

Los agentes aseguran que el turismo de masas está cerca de tocar techo - El interior y la calidad, claves para seguir creciendo.

Hace tan sólo diez años, cuando los hoteles sesteaban a la sombra y el paisaje era un cementerio de grúas olvidadas, nadie habría apostado su cartera por el actual debate. La Costa del Sol, lejos de sentirse masificada, parecía una carcasa excesiva, con una planta hotelera, agigantada por el boom, muy por encima de la capacidad real para atraer clientes. Se decía que el destino tenía oferta para rato. Y en cierto modo era verdad. Aunque todo lo relativo a su uso haya cambiado. Hasta el punto, de que el límite, entonces remoto, se intuye cada vez más cerca. Sobre todo, en los meses de julio y agosto, que operan ya sin apenas plazas vacías. Incluido en los bares y restaurantes.

La polémica suscitada en otros destinos, junto a la inercia de crecimiento del sector en la provincia, ha hecho que la reflexión, lejos de ser gratuita, planee sobre la mesa de las administraciones y de los agentes privados. Después de dos veranos consecutivos de récord y registros históricos, la duda está en saber cuál es el techo del sector. Especialmente, en lugares tan sensibles como Málaga, donde la afluencia anual de turistas, principal fuente de riqueza, supone una presión añadida a los recursos y a los servicios municipales.

Aunque a nadie le gusta hablar de números y de posibles controles, los principales representantes de la industria coinciden en que el máximo de turistas recomendable no está demasiado lejos del que se contabiliza actualmente en los meses de julio y agosto. Gonzalo Fuentes, del sindicato CCOO, asegura que el destino, aún muy dependiente del periodo estival, ha llegado a su cima potencial de explotación. Y lanza un órdago que es recogido por la patronal hotelera y por Luis Callejón, presidente de Aehcos, que cree que todavía existe margen para ampliar la cuota. Aunque, eso sí, en rincones y periodos distintos a los que en estos días centran el interés informativo, que siguen siendo, de largo, los que más riqueza aportan.

Frente a la amenaza de la saturación y de la turismofobia, los expertos coinciden en abogar por una vía intermedia, alternativa tanto al libre albedrío como a la interposición de medidas agresivas: la selección del turista. Gonzalo Fuentes está convencido de que el crecimiento del destino debe cambiar de objetivo y centrarse más en el aspecto cualitativo, el de la calidad, que en el cuantitativo, el simple recuento de público. O dicho de otro modo: interesan más cincuenta clientes de poder adquisitivo que doscientos en busca de ofertas. Y no sólo por la entrada de ingresos, sino por el estímulo de mejora y exigencia que supone para el conjunto de la oferta del destino.

Luis Callejón tiene claro que la estrategia, que ya ha sido probada con éxito en mercados como el ruso, debe ser la de acertar con la promoción y con el tipo de turista. Y sitúa el futuro de la Costa del Sol en dos vías igualmente válidas de crecimiento: la del interior, que, en su opinión, todavía no ha sabido sumarse con rotundidad a la oferta, y la de la estilización del litoral, que no sólo relaciona con el perfil del cliente, sino también con la decadencia de algunas de las infraestructuras. «Con el saneamiento integral terminado, por ejemplo, la presión sería menor», indica. El otro reto, es, según Gonzalo Fuentes, distribuir mejor al turismo en el tiempo; o lo que es lo mismo, que la temporada alta no sea sólo en verano.