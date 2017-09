Los chiringuitos se plantean cierres rotativos para frenar el parón de invierno

Avanza septiembre. Todavía con el sol a cuestas, pero desdibujando ya, al menos, en el horizonte más próximo, la temporada de verano. Los chiringuitos, aún con alta demanda, se preparan una vez más, y muy a su pesar, para echar el cierre. Aunque en esta ocasión con un plan para evitar en el futuro que el parón apague del todo la actividad en algunas zonas.

Con el problema jurídico todavía a medio resolver, el sector quiere adelantarse a la regulación y a su parálisis, que, según Norberto del Castillo, presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, es lo que actualmente impide que los establecimientos puedan invertir en hacer reformas y pertrecharse para los meses menos cálidos. Y la idea, que se llevará a cabo cuando se renueven las concesiones, consiste en establecer periodos rotativos de descanso, de manera que no haya en ningún momento ninguna zona del litoral sin chiringuitos funcionando.

El colectivo aspira a romper con la imagen de desolación que se apodera de muchos paseos marítimos a partir del otoño. La receta es sencilla y pasa por poner de acuerdo a los empresarios para que alternen sus semanas de cierre, dejando operativo siempre al menos un establecimiento por zona. «Se trata de distribuir los paros para que no coincidan», señala Del Castillo.

De momento, el mayor obstáculo para el proyecto está en los cientos de negocios que aún no han podido renovar su licencia. Y a los que la planificación, dada la falta de garantías legales, se les atraganta. El responsable de la federación es, en este sentido, escéptico. Y no cree que los rotaciones empiecen a funcionar a pleno pulmón hasta que se solvente el galimatías de las concesiones. «Muchos de los negocios que cierran lo hacen porque al estar en situación de alegalidad no pueden hacer los cambios que necesitan los locales», reseña.

La buena noticia es que cada vez son más los establecimientos que optan por desafiar la lógica estacional y permanecer abiertos todo el año. En 2016 la cifra de los que se mantuvieron activos abarcó en la Costa del Sol al 65 por ciento. Y este curso se prevé, incluso, ligeramente superior. Del Castillo apunta también otro efecto positivo: el periodo medio de inactividad, que se ha reducido en las últimas campañas.

La apertura durante todo el año es uno de los retos a los que se enfrentan los chiringuitos, que este verano han vuelto a vivir una buena temporada, aunque con matices importantes. Especialmente, en lo que se refiere al capítulo de ingresos. En este punto, el representante del sector se muestra tajante. E insiste en que el aumento de la clientela no se está traduciendo en una subida proporcional de la facturación. «Vienen más, eso está claro. Pero con una inversión por comensal muy reducida. Debemos plantearnos si lo que queremos con el turismo es cantidad o calidad», sostiene.

Del Castillo insta a los poderes públicos e instituciones relacionadas con la actividad a redirigir sus campañas de promoción y buscar a los viajeros con mayor capacidad de gasto. «Es preferible a que vengan tantos, que generan mucha presión en los recursos y a veces también malestar», indica.