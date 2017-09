El repunte de Túnez y Egipto urge a la Costa del Sol en su lucha por seducir al turista prestado

No será inmediato. Pero sí lo suficientemente claro como para empezar a imponerse en el horizonte. Lo del turismo prestado, el aluvión de nuevos turistas llegados por efecto rebote de la crisis de países como Turquía, Egipto o Túnez, tiene las horas contadas. Y su disolución, que ya da como segura la patronal, podría poner fin a la burbuja en la que parece moverse actualmente la industria turística.

El sector vive tiempos indudablemente felices. Pero a nadie se le escapa que las abultadas cifras de los últimos años, las mejores de la historia, acaso no se habrían alcanzado sin el retroceso forzoso de la competencia. El trasvase continuo de los viajeros que solían veranear en otros puntos del Mediterráneo ha catapultado a España como destino. Una situación coyuntural cuyo fin, en cualquier caso, no parece muy remoto. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), la remontada de estos mercados se iniciará este curso, previéndose un cambio en la dirección de los flujos a partir de 2018.

La patronal hotelera cuenta ya con una amortiguación del crecimiento en un plazo de dos años. Las subidas, aunque potentes, se moderarán, probablemente en más de cinco puntos, dejando cierto ánimo de derrota: el de no haber sabido gestionar las nuevas bolsas de turistas. La tan cacareada fidelización del cliente es todavía una utopía. Y el reloj no deja de avanzar. Luis Callejón Suñé, presidente de Aehcos, no es en este sentido muy optimista. Y aunque deja claro que aún queda margen de reacción insiste en que se está perdiendo la batalla. Salvo excepciones, todo parece indicar que cuando Túnez, Egipto o Jordania se recuperen se perderá el actual repunte de turistas. Los mismos viajeros que han tomado a la Costa del Sol como una alternativa cómoda y segura volverán a enfilar a sus viejos destinos. Especialmente, por los precios. Un factor en el que la provincia no puede competir. Al menos, que quiera apuntarse una victoria pírrica, sangrante y de peores consecuencias a medio plazo que el hecho de perder clientes.

Los países que compiten con España, ralentizados aún por la inestabilidad política y el terrorismo, tienen muy clara su estrategia. Y ya la manifestaron durante la última edición de la feria internacional de Londres, donde se insinuaron ofertas agresivas. De hasta el 50 por ciento por coste de habitación.

Callejón Suñé asegura que la vía para retener a estos turistas es la misma de siempre: ofrecer algo distinto, basado en la calidad. La clave está en que al cliente le compense pagar más. Sobre todo, a partir de que la percepción de seguridad vuelva a instalarse en países como Egipto. El presidente de la patronal malagueña cree que a la Costa del Sol todavía le queda recorrido. Y pone como ejemplo la persistencia de algunos aspectos mejorables que frente a un público tan exigente se tornan automáticamente decisivos: «No es posible que estemos hablando de ser un destino cien por cien de calidad y al mismo tiempo sigamos sin sanear nuestras aguas y sin alternativas frente a huelgas salvajes como la de los taxistas», indicó.

Gonzalo Fuentes, responsable del sector en el sindicato CCOO, también cree que Málaga ha fallado de momento en su intento de conquistar a la sobrevenida nueva clientela. Y por un motivo idéntico al esbozado por Callejón: se necesita que la relación entre el precio y el servicio sea todavía más estimulante para el turista, que está acostumbrado a pagar menos. Fuentes liga, no obstante, las deficiencias a la tacañería con los profesionales y los altos niveles de precariedad que soporta la actividad.

El despertar de la competencia, aunque cercano, deja, en cualquier caso, a la Costa del Sol al menos un año de tregua para seguir insistiendo y ganándose a este público. Para este curso, la OMT asevera que países como Egipto o Túnez crecerán entre un 2 y un 5 por ciento. Sin duda, el inicio de un cambio de ciclo que se inició con la concatenación de atentados en la zona. Especialmente, el de Túnez, que golpeó directamente a la industria turística. Las bolsas de turistas prestados representan un perfil de viajero muy interesante para la provincia, en el que predominan británicos, alemanes y rusos.