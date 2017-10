Los hoteles de la Costa del Sol estiman una ocupación del 91% en el puente del Pilar

Los establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga estiman una ocupación que rondará el 91 por ciento desde este miércoles al sábado 14 de octubre, con motivo del Día de la Hispanidad y del Pilar, que se celebra este jueves.

Así, desde la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) han destacado, además, que la ocupación desde el miércoles hasta el domingo será de alrededor del 88 por ciento, según los datos aportados por los asociados.

Además, se prevé que con las reservas de última hora, y en función de la meteorología, pueda incrementarse la ocupación prevista. De este modo, han incidido en las "buenas perspectivas" para estos días en pleno mes de octubre, lo que redundará en la continuidad de una "buena temporada turística".

Los datos de la provincia de Málaga se sitúan por encima de la media andaluza, fijada en el 82,5 por ciento del 11 al 15 de octubre, según los datos aportados por los establecimientos a la Junta de Andalucía, que ha aclarado, no obstante, que las cifras estimadas no son comparables con 2016, ya que los periodos no son equiparables y los días festivos no son homogéneos en toda España y en la propia Andalucía.