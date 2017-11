Competencia amenaza con trasladar a los tribunales la moratoria a los pisos turísticos

"Los problemas del turismo no se deben resolver limitando el crecimiento, sino con otra clase de políticas", señala - El sector saca músculo en su segundo congreso autonómico

La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía dio ayer un nuevo volantazo al debate sobre los pisos turísticos al mostrarse contraria a cualquier solución de control urbanístico que implique poner límites de manera abrupta al crecimiento del sector. Y, muy especialmente, a la adopción de medidas como la famosa moratoria en la renovación de licencias. Una idea con la que muchos ayuntamientos, incluido el de Málaga, han coqueteado en los últimos meses. Y que, según el órgano, de carácter y vocación independiente, podría chocar frontalmente con la legislación actual.

La presidenta del consejo ejecutivo de la Agencia, Isabel Muñoz Durán, que participó en Málaga en el segundo congreso andaluz de la vivienda vacacional, advirtió de que frenar en seco y mediante normas municipales la proliferación de apartamentos vacacionales supone un paso demasiado arriesgado desde un punto de vista legal. Y aseguró que, en caso de que alguna localidad opte decididamente por la fórmula, el órgano actuará emitiendo un informe o, incluso, acudiendo a los tribunales para perseguir su impugnación.

Muñoz Durán explicó que no está muy claro que la moratoria no presuma una invasión por parte de los ayuntamientos de las funciones que corresponden legalmente a otras administraciones, a lo que se añade la posible vulneración de las leyes que regulan el funcionamiento del mercado. La responsable del consejo instó a ser más «prudentes» a los concejales y alcaldes andaluces que se han expresado últimamente a favor de este tipo de restricciones. Y animó a las corporaciones a mantener una actitud más «amigable». «Los problemas del turismo no se deben resolver limitando el crecimiento, sino con otra clase de políticas públicas», abundó.

En su intervención en el congreso, celebrado en el museo Alborania, Muñoz Durán insistió en que la Agencia, que corrigió y supervisó el decreto autonómico que rige en el sector, lleva meses elaborando un estudio sobre el fenómeno de las viviendas turísticas. Un trabajo que, ya en sus primeras conclusiones, arroja datos que, para la presidenta del consejo, son mayoritariamente positivos: el alquiler vacacional, insistió, genera un impacto económico creciente, está en un momento de expansión y resulta compatible y hasta complementario con la actividad de los hoteles. Argumentos, todos ellos, que, en su opinión, ofrecen una vía de riqueza que la comunidad «no debe desaprovechar», encauzándola por la vía de la sostenibilidad y del desarrollo de la economía colaborativa.

Las debilidades y fortalezas del sector fueron ayer analizadas a fondo en el encuentro. Una cita organizada por la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (Avva) que, además de a Muñoz Durán, concitó a numerosos nombres propios vinculados con los pisos vacacionales, incluidas las plataformas de venta e intermediarios como HomeAway o Spain-Holiday.com. Durante la sesión, el problema de la concentración de apartamentos de algunos centros urbanos fue abordado igualmente por Francisco Rodríguez Borrego, secretario turístico de la patronal andaluza, CEA, que instó a las autoridades a favorecer la «deslocalización» y dispersión de la oferta, aunque sin incurrir en medidas como la moratoria. Por su parte, Xavier Robert, responsable del sector en una de las zonas más conflictivas, la de Barcelona, quiso rebajar la influencia de este tipo de arrendamientos en la subida generalizada de precios que padecen los inquilinos. «En nuestra ciudad apenas representan un 2 por ciento. Es un factor, pero evidentemente no el único», indicó.