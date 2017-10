La Costa reta al invierno y prevé operar con un 13% menos de hoteles cerrados

Los establecimientos acumulan una inversión de 200 millones en reformas en el último trienio - Los hoteles de Málaga, los que más invertirán este año, con alrededor de 25 millones

Se ha conseguido esquivar el lamento. O, como mínimo, reducir su intensidad, lo que ya de por sí supone un gran avance. Incluso, en esta etapa de continuado crecimiento, en la que el turismo, al menos por momentos, da la sensación a veces de funcionar al margen de su máxima debilidad histórica: la enorme diferencia entre la demanda y la actividad del invierno y la del verano. En esta ocasión, el telón de octubre parece dispuesto a descorrerse sin tanta resignación ni perspectivas fúnebres. La temporada prosigue. Por supuesto no a pleno rendimiento, pero con mejor pronóstico que durante el pasado año.

En la Costa del Sol nadie se engaña. La llamada estacionalidad sigue percutiendo. Y está todavía muy lejos de presentar las cifras a la que aspira el conjunto del destino. La temporada que ahora se abre no será, en ese sentido, una excepción, aunque, eso sí, supondrá una mejora. Y, además, en el apartado más sensible de todos, el de cierre de hoteles, que inevitablemente suele ir acompañado de una interrupción y un cambio de tendencia en la política de contrataciones. Según Luis Callejón Suñé, presidente de Aehcos, este invierno serán un 13 por ciento más los establecimientos que opten por desafiar los costes y permanecer abiertos. Sin duda, un motivo de esperanza.

De acuerdo con el responsable de patronal, la cifra no es la única nota de alivio que se desprende de las previsiones. Al paso adelante de los hoteles se le une la reducción del parón invernal y la inversión en reformas, que continuará por tercer curso consecutivo. Esta vez serán quince los establecimientos que apuesten por aprovechar el periodo para modernizar sus instalaciones, con un presupuesto conjunto que alcanza los 45 millones de euros.

Callejón Suñé resalta el esfuerzo asumido por los empresarios, que empiezan a tener muy claro que la transformación constante es la única vía, y más tras medio siglo de actividad, para no quedarse fuera del mercado. La Costa del Sol no quiere ser un destino añoso. Y los establecimientos han tomado buena nota. La inversión acumulada desde 2014 supera ya los doscientos millones. Un dinero que se traduce en algo más que un simple lavado de cara. Y que este año tendrá como protagonista absoluto a la capital, que será la que tenga más determinación, concentrando algo más de la mitad del total del presupuesto -alrededor de 25 millones-.

El afán renovador de la planta hotelera no significará, sin embargo, una sustitución de los clientes por el pico y la pala. No todas las reformas serán integrales. Y, además, en muchos casos, no se extenderán un tiempo prolongado, dejando vía libre para ampliar lo que es desde hace años el fenómeno más positivo a la hora de evaluar los desequilibrios entre el invierno y el verano: la disminución generalizada del periodo en el que los hoteles se mantienen sin actividad, que ha pasado de representar un arco de entre cinco y meses a tan sólo cuatro e, incluso, tres. En este punto, la actual temporada también viene con novedades. De los establecimientos que echan el cierre-57 de 390, en lo que respecta a los afiliados a Aehcos-, hay ya muchos que únicamente dejarán de estar operativos en noviembre. Y por una razón muy clara: dar vacaciones a los trabajadores.

La mejora que se atisba en el horizonte no hubiera sido posible sin la inercia que arrastra la industria en los últimos tiempos, en los que ha ido batiendo todos sus registros históricos. El crecimiento de la clientela, pese a tratarse de un sector de naturaleza volátil, se ha consolidado, lo que permite a los negocios operar con más tranquilidad y de manera más planificada. Los resultados invitan a la aventura. Y más si se tiene en cuenta que octubre, y sobre todo, septiembre, empiezan a asemejarse cada vez más en volumen de turistas y de estancias a los meses más importantes del verano.

Para Luis Callejón la progresión del próximo invierno no es fruto de la casualidad. El líder de Aehcos percibe, sin duda, un avance, aunque es consciente de que se trata de un crecimiento que no se puede ni mucho menos interpretar con demasiada euforia. «Aún queda un largo camino para acabar con la estacionalidad», pontifica.

Aunque el problema sigue sin solventarse, los datos que maneja la patronal permiten fantasear con un cambio de tendencia no demasiado lejano. La Costa del Sol, reflexiona Callejón, debe empezar a creérselo y reencontrarse con sus raíces, cuando lo normal era recibir un volumen abultado de clientes en los meses de clima más templado. Mercados como el nórdico, el estadounidense o el alemán son algunos de los objetivos a afianzar. Málaga sueña con romper sus dos velocidades.