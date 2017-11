El Plan Turístico andaluz incorporará en 2019 los resultados del big data

El Plan de Acción de la Consejería de Turismo para 2019 incorporará los resultados del sistema de inteligencia de datos o Big Data que ya funciona en pruebas y se implantará a lo largo del próximo año, según ha afirmado el titular del departamento, Francisco Javier Fernández. Esta herramienta, que permitirá adecuar las acciones promocionales y de planificación turística al interés y satisfacción del viajero, ya ha estado funcionando en una versión beta, a la que se han hecho correcciones.

El consejero ha explicado que el objetivo es presentar el sistema antes de que finalice el año y ponerlo en primer lugar a disposición de las grandes ciudades, «para que sea una herramienta útil no sólo a la Consejería sino a todo el sector», y a partir de ahí seguir con los patronatos provinciales de Turismo y las empresas del sector. «Para nosotros es imprescindible tener la mayor información del turista, no sólo del que viene, sino del que busca, del que está en su tierra», ha referido. Según Fernández, aunque ha habido pruebas por parte de Turespaña, a través de Segittur, con algunos destinos, ésta es la primera experiencia de Big Data en el país a este nivel de disponibilidad. En el diseño del plan de 2018 ya se han tenido en cuenta los resultados de las pruebas llevadas a cabo y se pretende que en el documento que marca la estrategia turística de 2019 se incorpore no solo la información obtenida por la Consejería, sino también la de los destinos con los que colabora la Junta a la hora de diseñarlo.

«Cuánto habría dado Ramón Areces por saber no solo lo que pensaba uno cuando se paraba delante del escaparate sino qué era lo que buscaba o lo que le iba a decidir a entrar», ha apuntado el consejero en alusión al empresario que presidió El Corte Inglés. El Big Data consiste en el uso de un abanico de tecnologías para el análisis inteligente de la inmensa cantidad de datos que circulan.