Casi el 40% de las plazas de viviendas turísticas en Málaga están en el Centro

Reclaman normas y que haya tasas máximas de ocupación

El Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) ha realizado dentro del proyecto europeo Alter Eco sobre Turismo Sostenible un mapa de la distribución de las viviendas turísticas inscritas en Málaga capital en el Registro de Turismo de Andalucía (RTA) que revela, como se esperaba, el tirón que tiene el Centro Histórico y su más inmediato entorno en el volumen de oferta de este tipo de establecimientos. El trabajo del OMAU señala que en Málaga hay ya casi 2.500 viviendas en este registro, con un total de 11.800 plazas. Pues bien, un 38% del total de las plazas (alrededor de 4.500) se engloban en el área del Centro.

En concreto, el área de mayor concentración de viviendas turísticas es el Centro Histórico (870 habitaciones y 2.270 plazas), seguida de La Merced (314 habitaciones y 852 plazas) y el Ensanche Centro (Alameda y Soho), con 145 y 343 respectivamente. El entorno del Centro se completaría con La Goleta-Carretería (225 habitaciones y 627 plazas), San Felipe Neri (88 y 240) y Lagunillas (73 y 188).

La corona de barrios aledaña al Centro presenta también cifras muy significativas. La Malagueta tiene 213 habitaciones y 478 plazas; La Caleta 32 habitaciones y 81 plazas; La Victoria 178 y 470; Cristo de la Epidemia 102 y 240; Olletas 58 y 126; Conde de Ureña 53 y 108; El Molinillo 61 y 144; Capuchinos 38 y 105; El Ejido 79 y 165; y la zona de Campos Elíseos (el primer tramo del Paseo de Reding) 37 y 80.

Otro barrio que emerge como punto significativo en la oferta de viviendas turísticas es la Trinidad, donde hay 210 habitaciones y 530 plazas, mientras que la calle Mármoles tiene 58 habitaciones y 121 plazas. La zona de El Perchel norte ofrece 51 habitaciones y 136 plazas en tanto que el Perchel sur se mueve en cifras parecidas: 59 y 135 respectivamente. La zona de Plaza de Toros Vieja presenta otras 56 habitaciones y 141 plazas y la Prolongación de la Alameda 35 habitaciones y 69 plazas.

Tirando hacia la zona Oeste, el estudio del OMAU detecta 60 habitaciones y 142 plazas en Parque Ayala; 36 habitaciones y 88 plazas en Jardín de la Abadía; y 99 habitaciones y 158 plazas en Huelin.

En cuanto a la zona Este, el informe sólo desglosa en este caso el número de plazas por barrios: Pedregalejo tiene 187 plazas en zona de playa y 147 en interior. Le siguen El Candado (140), El Palo (90 en playa y 138 en interior), Torre de San Telmo (85), Pinares de San Antón (74), Cerrado de Calderón (62), El Morlaco (61), Las Acacias (58) y Miraflores del Palo (56).



Impacto y nivel de ocupación

El OMAU afirma que con este estudio se ha querido georreferenciar en el territorio la actual oferta de viviendas turísticas «para conocer cual es el grado de impacto sobre los usos habituales en la ciudad que tienen el predominio residencial, con usos complementarios como por ejemplo usos comerciales, de hostelería o terciario». El Observatorio aclara que en el estudio aparecen sólo las viviendas o plazas turísticas acogidas en el Registro impulsado por la Junta, «aunque la mayor parte de las mismas no cumplen la normativa de usos del PGOU, y del PEPRI, ni tienen un cambio de uso aprobado (de residencial a económico)».

Los datos serán analizados en un grupo de trabajo que se reunirá en enero, según explicó a este periódico el director del OMAU, Pedro Martín, que demandó una regulación para este tipo de viviendas que establezca porcentajes máximos de ocupación. En este sentido, hay varias manzanas del Centro Histórico que superan el 20% de viviendas turísticas dentro, con picos de entre el 35% y el 40% en algunos casos concretos.

«La clave es abordar este asunto con sentido común. El turismo tiene que suponer siempre un beneficio, no una carga. Y no puede ser que por un desequilibrio en este campo se produzcan subidas de precio en el alquiler o que haya vecinos que no puedan vivir de forma tranquila en sus bloques», apuntó.

Como continuación al trabajo de localización de este tipo de viviendas, el OMAU está iniciando también la georeferenciación de las viviendas procedentes de AirDNA, el portal de datos de Airbnb, «que agrupa a una parte importante de las viviendas turísticas, tanto las que están recogidas en RTA, como las que no lo están».

Martín recordó que el objetivo, dentro del proyecto europeo, Alter Eco sobre Turismo Sostenible, es evaluar el impacto de la vivienda turística en la ciudad, y considerar si cumple o no con los criterios de equilibrio respecto al uso residencial, cuyo mantenimiento es uno de los objetivos prioritarios de la Agenda Urbana y el PEPRI en áreas como el Centro.