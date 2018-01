Andalucía aumenta un 12,9% sus ingresos por turismo, 12.045 millones en 11 meses

La industria turística sigue dando alegrías a Andalucía, aunque con la cierta preocupación de que ha bajado ligeramente la estancia media de los turistas internacionales en los once primeros meses de 2017. El gasto de los turistas internacionales ha alcanzado en Andalucía los 12.045 millones de euros hasta noviembre, lo que supone un aumento del 12,9% con respecto al mismo periodo del año anterior, según las cifras proporcionadas por la encuesta de gasto turístico Egatur difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma, Andalucía aglutina el 14,6% del gasto total y el gasto medio por turista en los primeros once meses ha sido de 1.093 euros, un 3,37% más que en el mismo período de 2016, mientras que el gasto medio diario ha sido de 116 euros, un 4,54% más que en 2016. Por su parte, la duración media del viaje ha sido en los once primeros meses de 9,4 días, un 1,2% menos que en el mismo período el año anterior.

Analizando sólo el mes de noviembre, el gasto de los turistas extranjeros fue de 614 millones, un 7,7% más que el mismo mes del año anterior. Asimismo, en la comunidad el gasto medio por turista se situó en noviembre en 1.072 euros, un 3,1% más que en el mismo mes de 2016; mientras que el gasto medio diario se quedó en 108 euros, un 8,9% más que hace un año.

La duración media del viaje es de 9,9 días, un 13,1% más que en noviembre del año pasado. Andalucía es la cuarta región, por detrás de Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana, en destino principal de los turistas extranjeros.

Cifras récord en España

Los turistas internacionales que visitaron España gastaron 82.293 millones de euros en los once primeros meses del año, un 12,9% más con respecto al mismo periodo del pasado año, superando así al gasto total de los turistas extranjeros que visitaron el país en todo 2016 (77.625 millones). De enero a noviembre, el gasto medio por turista aumentó en los principales mercados y el promedio se situó en 1.058 euros (+3,5%), mientras que el gasto medio diario fue de 138 euros (+5,4%). La duración media del viaje fue de 7,7 días, un 1,8% menos. El turista que más gasta de media procede de los Países Nórdicos, con 1.187 euros por visitante (+2,75%) y un gasto medio diario de 139 euros (+3,46%).

En los once primeros meses del año, los principales países emisores de turistas en cuanto al nivel de gasto realizado fueron Reino Unido (20,1% del total), Alemania (14,2%) y Francia (8,1%). Las comunidades de destino principal fueron Cataluña, con el 22,2% del total; Canarias (18,5%) y Baleares (17,6%).

En noviembre, el gasto turístico de los visitantes extranjeros alcanzó los 4.638 millones de euros, un incremento del 10,3% con respecto al mismo mes del año anterior. El gasto medio por turista se situó en 1.054 euros en noviembre, un 2,7% más, mientras que el gasto medio diario aumentó un 0,4%, hasta los 139 euros con respecto al mismo mes de 2016.

La crisis política sí le ha pasado factura a Cataluña, ya que en el mes de noviembre el gasto de turistas extranjeros cayó un 4,2% y se redujo un 10% la estancia.