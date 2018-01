La Costa del Sol quiere fidelizar en 2018 al turista prestado de la primavera árabe

Arturo Bernal confía en la capacidad de Málaga para ofrecer un «valor añadido»

El inicio de 2018 significa también que han pasado justo seis años desde que la ola de la revolución irrumpió en los países árabes para derribar los muros autocráticos. Desde Túnez, pasando por Egipto, afectando, en menor medida, a Turquía. La lucha por implantar la democracia en países acostumbrados a gobiernos de corte dictatorial se convino en denominar como primavera árabe. Una primavera que, a la postre, ha devenido en una especie de verano eterno para el turismo en España, uno de los principales beneficiados de la fuga de viajeros que acostumbraban a pasar sus vacaciones en esas orillas del Mediterráneo. El «turista prestado» ha sido una pieza fundamental para que la Costa del Sol viva sus mejores años y el sector coincide en resaltar que el 2018 va a ser clave para retener a los que vieron en la provincia una alternativa segura para pasar sus vacaciones. Más, ahora, cuando tanto los sindicatos como la patronal de los hoteleros, Aehcos, coinciden en afirmar que la recuperación de los competidores árabes es ya una realidad. No hasta el punto de recuperar las cifras que manejaban antes de sus respectivos estallidos sociales, pero sí para amenazar el crecimiento turístico en la provincia. Sobre todo, si se pone la perspectiva en el medio y largo plazo. Los diferentes actores del sector hablan de doce meses claves para ganar la partida, y no con la carta de los precios, una mano perdida de inicio, sino a través de la «calidad» y la «segmentación de la oferta».

Las voces que llegan desde la patronal no son, precisamente, optimistas. Incluso se percibe cierta dosis de lamento en su presidente, Luis Callejón, cuando dibuja el balance de una oportunidad perdida. «La calidad es fundamental, ahí nos tenemos que diferenciar, pero me temo que con eso sólo no basta para fidelizar al turista que le hemos quitado a estos destinos», señala. Callejón apunta que la gran asignatura pendiente de la Costa está en la ampliación de una oferta complementaria: «No basta con decir que ofrecemos también turismo de cultura y de deportes. Hay que diversificar la oferta y pensar en segmentos como el turismo familiar o el turismo asiático». El máximo representante de los hoteleros malagueños no considera que existan argumentos suficientes para convencer a parte de los «turistas prestados», que ahora han visto en la provincia una alternativa cómoda» a repetir sus vacaciones en Málaga. «Necesitamos infraestructuras potentes que ofrezcan una variedad de ocio. Parques temáticos para el turismo familiar o casinos para atraer al turismo asiático», precisa.

En la ecuación completa, el precio siempre juega un papel fundamental y es un elemento en el que la provincia no puede competir. «Una semana en Turquía por 400 euros, todo incluido, en un hotel de cinco estrellas. Es imposible que aquí se llegue a esto», advierte Callejón y vaticina, sobre todo, una fuga en el turista español, según él, muy dado a «rapiñar» el precio. Aunque Callejón es contrario a tirar las tarifas, demanda a las instituciones «menos presión fiscal» para evitar que el sector tenga que seguir subiendo los precios a fin de garantizar su rentabilidad. «Si no reaccionamos a tiempo, estamos muertos», llega a decir.

Por parte de los sindicatos, la receta difiere, aunque Gonzalo Fuentes, responsable de CCOO, corrobora el repunte de los destinos árabes. Para Fuentes, la receta es la siguiente: «Calidad y más calidad». Algo que sólo sería posible si los trabajadores cuentan con un marco laboral estable. «Ahora mismo no hay un modelo sostenible, tenemos que garantizar que se cumplan los convenios e huir de la contratación temporal», manifiesta.

Arturo Bernal, gerente de Turismo Costa del Sol, asegura que la empresa pública seguirá trabajando para ser un destino de calidad. Bernal habla del «valor añadido» que ofrece la provincia en comparación con sus competidores directos y pone el punto de mira en los «turistas que aprecian lo que se les ofrece». Entrar en una guerra de precios sería «una estrategia equivocada». La conquista, sentencia el responsable de Turismo Costa del Sol, debe venir también por la formación profesional. «Más que nunca», añade Bernal, ahora que el pastel del turismo empieza a verse amenazado.