Alcalde de Ojén: "El Parque Nacional de la Sierra de las Nieves nos sitúa en el mapa"

La Sierra de las Nieves va a ser declarada Parque Nacional, ¿qué va a suponer para Ojén?

El entorno natural es privilegiado desde siempre, lo que va a significar la declaración es que nos va a colocar en el mapa y dará más institucionalidad a nuestro entorno. Hará que la gente nos conozca que más gente quiera visitarnos, lo cual generaría el movimiento socio económico que necesitamos.

El turismo de naturaleza va a experimentar un crecimiento, ¿qué ofrece el municipio?

Somos el balcón de la Costa del Sol, estamos a solo cinco minutos de Marbella, la Sierra de las Nieves y las montañas que hay justo detrás nuestra. Naturaleza y turismo van de la mano porque si no, no se entendería la ubicación. También contamos con los senderos y las rutas señalizadas por la montaña para profesionales de la bicicleta o para familias. Y no solo eso, tenemos nuestro emblemático Museo del Molino, de Aguardiente, las cuevas, las iglesias...Ojén es un pueblo típico blanco de montaña en el cual, cada rinconcito es una estampa turística. Los vecinos ayudan a su embellecimiento y, junto a la gastronomía, es otro de sus alicientes. Siempre nos hemos quejado de la estacionalidad pero los pueblos de interior de segunda línea vamos a ser esa vacuna para combatir la estacionalidad.Tenemos un lugar privilegiado que complementa a la Costa del Sol.

Hace poco se ha renovado el material turístico.

El turismo está vivo y la actualización permanente de la información e imágenes debe estar a la orden del día. Nosotros hemos apostado por ello y hemos renovado la web para hacer la información turística la informacion turistica más ágil y transmitir la información es otra de nuestras responsabilidades. Ojén 365 es nuestro eslogan ya que se os puede visitar durante todo el año.

También apostáis por el sector cultural.

Nuestros pilares fundamentales son naturaleza, turismo y cultura. Tenemos una buena agenda cultural con eventos que se han hecho hueco como es el Ojeando Festival o el Festival Castillo del Cante y otros menos sonado durante todos los meses como presentaciones de libros, exposiciones... Debemos invertir en cultura, lo demandan los mismos vecinos y damos la oportunidad para aquellos que quieren hacerse hueco a través de exposiciones en el Molino o el concurso de nuevos talentos en el Ojeando.