Elías Bendodo: «Queremos satisfacer a quien busca sol, cultura, deporte o salud»

La estrategia de los últimos años está centrada en la oferta multisegmento, ¿es la fórmula para tener un destino abierto todo el año?

Sin duda; existe ya, es una realidad mayoritaria, el turista cualificado. La sobreinformación que hay sobre los distintos lugares conlleva que el viajero busque «a la carta» sus atractivos allá donde viaja.

Y ahí tenemos que estar como Costa del Sol. Ofreciendo una diversificación ajustada a las innumerables motivaciones del turista. Satisfacer como destino a quien busca sol, cultura, deporte, descanso, salud, gastronomía, tanto exclusivamente como un poco de cada segmento.

Cada vez son más los que vienen a Málaga en busca de algo más que sol y playa, ¿cuáles son los sectores?

Somos un destino fuerte en muchos segmentos. De hecho, la propia creación de los segmentos turísticos son fruto de su éxito y demanda, por lo que los doce en los que se divide la Costa del Sol están más que justificados.

No obstante, me detendría especialmente en el segmento VITA (Verde, Interior y Turismo Activo) y Cultural, en tanto que nos estamos revelando a nivel internacional por la extraordinaria oferta de que disponemos en los últimos años, y que ha supuesto un redescubrimiento de la marca.

El mercado nacional muestra signos de recuperación, ¿cuál es la línea a seguir para continuar creciendo entre los turistas nacionales?

Hay que mostrar una Costa del Sol como realmente es: muy amplia en oferta turística. Es verdad que tantas décadas siendo referencias en la imagen de sol y playa o de golf a nivel internacional hace difícil abrir nuevas vías, nuevos imaginarios sobre nuestro destino.

Pero no cejamos en ello. Queremos mostrar al mercado nacional que la provincia de Málaga también es para el turista nacional, que hay un interior natural maravilloso, que hay patrimonio histórico artístico de primera categoría, que la oferta en turismo de salud es sensacional, que las posibilidades gastronómicas y de compras son infinitas? Ahí estamos.

EEUU, países árabes... ¿Dónde van a estar centradas las próximas acciones para atraer nuevos mercados?

Ciertamente, cuando creamos el plan de acción anual para la promoción del destino, rara es la parte del mundo que no tocamos. En todo el globo entendemos que hay potencial y procuramos presentar en cada zona una oferta ajustada a las costumbres, tendencias y formas de vida propias. Le hablo desde Estados Unidos y los países árabes de cultura halal, pasando por las distintas zonas de Asia, el norte de Europa o el propio mercado nacional.¡

Los datos hoteleros se resienten mientras que los extrahoteleros crecen mes a mes. ¿Es una nueva tendencia?, ¿está Málaga preparada para este nuevo modelo?

Parece que sí, que es una nueva tendencia. De todas formas, entendemos que lo ideal es que exista un equilibrio entre los turistas hoteleros y los no hoteleros. Todos suman y cubren no sólo la oferta turística de la Costa del Sol, si no su sostenimiento económico y laboral de las distintas zonas. A la provincia de Málaga le conviene que marche a buen ritmo tanto el hotel de la costa como las casas rurales del interior.

Pienso que sí, que Málaga está preparada para esta nueva tendencia, y de hecho, no cesamos de asistir a nuevas iniciativas emprendedoras destinadas a mejorar la cualificación turística del destino. De hecho, hemos creado el premio Costa del Sol a estos proyectos empresariales porque creemos que ayudan y mucho a equipar el destino.

El turismo activo es uno de los sectores más potenciados en los últimos años con proyectos como la Gran Senda, la Senda Litoral y el Caminito del Rey. ¿Qué supone para la provincia?

Pues lo está diciendo enumerándolos. Acaba de abrazar la provincia de Málaga con tres nombres. Una Gran Senda que acoge nuestra provincia y la une a través de recorridos de todo tipo y dificultad; una Senda Litoral que pone sobre el papel una nueva forma de conocer la costa malagueña hasta la fecha no puesta en valor y que demuestra que hay mucho más que cemento.

Y del Caminito del Rey, sólo cabe acogerse a las cifras: en torno a 250.000 visitantes en 2017 y en torno a 800.000 personas desde que abrimos, con 84 nacionalidades distintas entre los turistas. Su papel en la internacionalización del destino Costa del Sol es innegable.

Málaga lleva unos años con cifras turísticas históricas. ¿Cómo se plantea este año para poder mantenerlas?

Ante todo, si bien con una alta autoexigencia y buscando líneas de mejora, confirmar el modelo de trabajo que desde Turismo Costa del Sol llevamos haciendo en los últimos años. Porque si los números funcionan, desde luego en algo tendrá que ver el plan de acción promocional y las distintas acciones que llevamos a cabo.

Esta continuidad en nuestro modo de operar no implica, en absoluto, relajación. Hay que seguir trabajando en la línea de reforzar nuestros segmentos, y con ello contamos con el factor de la inteligencia de datos y el marketing digital, que nos está proporcionando muchas claves para atinar a la hora de enfocar la promoción.

¿Cuáles son los retos de cara a este 2018?

Hay que buscar el liderazgo, también, en el turismo de interior, porque de la mano tendrán que venir otros como el cultural, lifestyle o la puesta en valor de las posibilidades gastronómicas de la provincia de Málaga. Y todo ello, no es tarea sencilla, a la vez manteniendo la magnífica reputación del turismo de sol y playa, de golf; principales fortalezas, y otros como el de lujo o el de congresos, que caminan por muy buena senda.