Margarita del Cid. "La excelencia nos hará consolidar el liderazgo en el turismo mundial"

¿Qué novedades presenta la Mancomunidad en esta nueva edición de Fitur?

Nosotros tenemos muy claro que la Mancomunidad es un ente de servicios a los ayuntamientos y que nuestra principal labor es, además de ofrecer servicios esenciales, como el agua, el saneamiento o el tratamiento de residuos, es apoyar las iniciativas de los ayuntamientos mancomunados y de las administraciones que trabajan conjuntamente con ellos para potenciarlos. De ese modo, nuestra presencia en Fitur estará más enfocada a impulsar las acciones de nuestros ayuntamientos y, también, la concreción de acuerdos con empresas, turoperadores y administraciones para seguir potenciando la actividad turística en la comarca.

Hace justo un año se presentó el proyecto Bicylce Sleep con 300 rutas para bicicletas por montaña y carretera, ¿cuál es el balance de este primer año? ¿cómo se plantea este nuevo año?

El balance es muy positivo. Desde hace dos años venimos trabajando en el cicloturismo. Apostamos por este proyecto innovador y desestacionalizador que se fundamenta en el importante nivel receptor de turistas que tiene nuestra comarca, el agradable clima del que disfruta todo el año y en la belleza natural de sus paisajes, sus playas, sus tradiciones y su gastronomía. El cicloturismo es hoy uno de los sectores con más perspectivas de crecimiento, convirtiéndose, por tanto, en un importante factor en la lucha contra la estacionalidad. La Costa del Sol es un destino «amable» para este segmento, y así lo hemos detectado en todas las reuniones mantenidas hasta el momento. Y es un destino amable porque todas las administraciones han trabajado de la mano para que el ciclista se sienta como en casa, logrando que muchos establecimientos dispongan servicios específicos para ellos. Toda una red de servicios y profesionales dispuestos a que el cicloturista se encuentre cómodo y no tenga el más mínimo problema. Hace un año presentamos una web específica para este proyecto, una web sencilla, dinámica y práctica, que con solo entrar en ella el usuario pueda encontrar todas las rutas, tanto de ciclismo de carretera, MTB (mountain bike), descenso o paseo. A partir de saber qué rutas quiere hacer encontrará hoteles y servicios tales como tienda de bicicletas, alquiler y taller; restaurantes, masajistas, guías, clubes, tiendas de suplementos alimenticios, mensajería, accesorios, etc. El resultado está siendo muy bueno, con un alto número de visitas, con un perfil de usuario que se sitúa en una franja de edad de entre 45 y 55 años, con estudios secundarios y principalmente universitarios, y un nivel de ingresos medio-alto.

Hasta 800.000 euros para el Plan de Inversiones Mancomunado, ¿ en qué se va a invertir?

Eso lo deciden los ayuntamientos. El Plan de Inversiones Mancomunado es fruto del acuerdo alcanzado por la Mancomunidad con la Diputación provincial y el Ministerio de Industria y Turismo para que desarrollemos distintas actuaciones en los municipios. Pero no las que a nosotros se nos ocurran, sino las que los propios municipios nos piden según sus necesidades. Así, se realiza un reparto equitativo de los fondos, con arreglo al número de habitantes de cada municipio, pero con un tope mínimo de inversión de 5.000 euros y la única condición de que la inversión debe ser en obra o servicio y estar relacionada con el turismo. En este momento, los ayuntamientos están elaborando sus proyectos.

¿Va a continuar la Mancomunidad apostando este año por regar los campos de golf con agua reciclada?

No hay otro camino. El agua, el abastecimiento de agua de calidad a una población cada vez más creciente y con más necesidades cada día, va a ser, es ya, uno de los restos más difíciles con los que se va a enfrentar la gestión pública. El cambio climático y las incertidumbres que está planteando, los ciclos de sequía que se suceden en zonas como la Costa del Sol, el aumento de la población y de las necesidades hídricas, nos llevan a un futuro de racionalización, de ahorro y de contención en el consumo. Pero seguramente eso no bastará, y será necesario poner en marcha ideas imaginativas, como la reutilización. El agua, como otros elementos, tiene que ser uno de esos elementos «reciclables» que podamos utilizar una y otra vez, sin desperdiciarla nunca. En la Costa del Sol Occidental llevamos ya muchos años siendo pioneros en la utilización de agua reciclada en los campos de golf, jardines públicos y baldeo de calles. Durante 2016 se depuraron casi 50 hectómetros cúbicos, de los cuales se destinaron 6,32 al riego, manteniéndose las mismas previsiones para este año del que, como aún no ha terminado, todavía no tenemos los datos exactos. Pero esa cifra, los 50 hectómetros cúbicos, resulta más impactante si se compara con la de hace poco más de una década, si se tiene en cuenta que en el año 2003, con una cifra similar en el agua depurada, sólo se reutilizaron 3,5 hectómetros.

Con este agua reciclada se riegan más de 700 hoyos de golf de toda la comarca, además del Parque Selwo, en Estepona, el Parque Público «La Paloma» de Benalmádena, el Parque Cementerio de Fuengirola, el Parque Forestal «Los Tres Jardines», en Marbella, o el Hipódromo de Mijas.

Existen solicitudes de varios más, en algunos de los cuales ya se está trabajando para conectar tuberías a las depuradoras desde donde sale el agua regenerada.

Es evidente, dada la progresión experimentada en tan poco tiempo, que hemos puesto todo nuestro empeño y todo nuestro esfuerzo en la idea de que solo con la máxima racionalización de los recursos podremos cumplir con el reto que se nos impone, el de seguir abasteciendo a la población con los niveles de calidad y servicio a los que no podemos renunciar.

Diversificación de la oferta. ¿Cómo se trabaja para que la Costa del Sol sea un destino visitable los 365 días del año?

Bueno, de alguna forma creo que se contestaba en parte en la preguntar anterior sobre el cicloturismo. Debemos seguir proponiendo la apertura de nuevos segmentos que desestacionalicen, que mantengan ocupada (en todos los sentidos) la Costa del Sol. Creo, sinceramente, que se va consiguiendo, aunque aún quede trecho por andar.

¿Cuáles son las líneas para recuperar al turismo nacional?

La única opción posible es la calidad. La calidad por encima de todo, hasta alcanzar la excelencia. Hacer lo que sabemos hacer y hacerlo mejor que nadie. La única forma de competir es alcanzar altas cotas de calidad. La Costa del Sol debe empeñarse en ese objetivo, en mejorar cada día.

¿Cuáles son los objetivos de 2018?

Continuar con la línea de trabajo emprendida hace algunos años, la que, desde el apoyo y el impulso a las iniciativas de los ayuntamientos que componen la Mancomunidad, se encaminan, por un lado, al objetivo de acabar con la estacionalidad generando nuevos modelos de negocio turístico y abren nuevos segmentos; y por otro, continuar avanzando el modelo de excelencia en la calidad que, estamos convencidos, es nuestra mejor opción para consolidar la posición de liderazgo en el mercado turístico mundial.