"Rincón tiene que apostar por salir fuera y tocar otros mercados"

Tras el crecimiento del mercado holandés y alemán en el último año, el municipio se marca como objetivo este ejercicio atraer al mercado internacional. Para ello digitaliza su oferta turística, como presentó ayer en Fitur, y acudirá a las principales ferias del sector turístico como la World Travel Market o la ITB de Berlín.

Rincón de la Victoria presenta nueva marca y el primer portal turístico digital, ¿qué objetivo tiene con esta nueva apuesta?

Hasta ahora Rincón no contaba con una herramienta turística para aquel que quiera venir de fuera o el propio rinconero que quiera saber qué hacer, dónde ir, dónde comer... Ahora le damos esa herramienta nueva para que la utilice y nos sirve a nosotros también para saber por dónde ir. Va a ser muy productiva y la vamos a tener muy dinamizada. También va a ser un referente para los comercios, la hostelería y la gastronomía rinconera. Ayudará para que se den a conocer con sus productos y vender la marca fuera del municipio.

Enfocados hasta ahora al turismo nacional, ¿barajan abrirse al mercado internacional?

Rincón vive sobre todo del turismo nacional pero nuestras miras, y según las estadísticas, hemos notado una subida del mercado alemán y holandés. Como novedad incluimos una ruta turística de senderos, muy solicita por holandeses. No existía folleto para saber por dónde ir y vamos a empezar por ahí. Nuestro objetivo no es solo el turismo nacional, tenemos que apostar por salir fuera y tocar otros mercados y estar en las principales ferias turísticas. Rincón, con el posicionamiento que tiene, no se puede quedar atrás. Tenemos que seguir apostando por el turismo nacional y por los países nórdicos.

La gastronomía ha ganado peso en esta feria turística de Fitur, ¿con qué sectores complementarios se trabaja en Rincón?

Además del conocido sol y playa, Rincón apuesta por los eventos deportivos y nos hemos convertido en uno de los principales destinos de la provincia. El domingo tenemos La Capitana, un referente a nivel provincial ya. También seguimos apostando por la cultura, el ocio y la gastronomía; por la feria de la tapa, el boquerón victoriano... Vamos a seguir apostando por esos sectores.

¿Cómo espera el municipio que sea esta temporada alta?

El año 2017 ya fue bueno y ha subido un 12 por ciento el visitante que ha pedido información. En 2018 esperamos que siga en esa línea y a seguir trabajando con empresarios para que Rincón de la Victoria esté donde tiene que estar.

Mientras los apartamentos turísticos crecen, ¿qué planes hay para la planta hotelera de Rincón?

La planta hotelera no es muy grande, estamos de reuniones con empresarios para ver cómo la aumentamos. Hay un proyecto que si va bien saldrá a la luz. Rincón tiene un auge importante de apartamentos turísticos y las dos líneas son buenas aunque sabemos que en el tema hotel lo tenemos difícil porque la primera línea de playa se ocupó en los años 70-80.

Sin embargo, apuestan por otras zonas diferentes como puede ser el pueblo de Benagalbón y otro tipo de turismo más enfocado a la naturaleza y en ello trabajamos para que siga llegando esa inversión a Rincón de la Victoria. Sabemos que tenemos un hándicap que es Málaga ya que está al lado, pero esperamos que podemos complementarnos y aprender de ellos.