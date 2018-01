"El objetivo tiene que ser que el vecino no vea una amenaza en el turismo"

Cree en la recuperación del mercado nacional y aboga por la planificación para evitar en la región los casos de turismofobia que afectan a otros destinos como Cataluña o Baleares

La Feria Internacional de Turismo de Madrid ha sido el escenario en el que Andalucía ha anunciado sus expectativas para este año, en el que espera superar la barrera de los 30 millones de turistas. El consejero hace balance y avanza las líneas de trabajo para este ejercicio.

Una nueva edición en Fitur y un nuevo año de récord con previsiones muy optimistas para este 2018.

Son previsiones optimistas, teniendo en cuenta que crecemos sobre cifras muy altas. Pero son optimistas teniendo todas las precauciones que tenemos que tener porque el turismo es muy sensible a cualquier problema o cualquier tipo de ruido. Sí creo que no sólo las previsiones que hacemos nosotros sino también las aerolíneas cuando están provisionando los asientos que van a vender o la capacidad que están dando los empresarios son las cosas que nos hacen prever que puede ser un buen año.

Sin embargo, la propia presidenta, Susana Díaz, ha hablado de retos que pueden tener alguna influencia en esas previsiones. ¿Cómo se afronta, por ejemplo, el brexit?

Hay que implementar ese tipo de políticas que venimos preparando ya desde hace un tiempo, como ya dijo la presidenta. Venimos preparándolas porque no creemos que haya que afrontar la planificación de la solución a los problemas justo cuando ocurran. Si sabemos que pueden ocurrir, que son posibles en un futuro tenemos que tener un plan. En la Consejería de Turismo, incluso antes de las elecciones en las que se decidió el brexit, teníamos un plan por si ese resultado era que Reino Unido iba a salir. Y ahí estamos, por implementarlo, por hacer un mayor esfuerzo en el Reino Unido, por hacer esfuerzos en otros mercados que compensen una posible pérdida de poder adquisitivo con la libra. Todo eso se está haciendo y creemos que es lo que nos posiciona todavía con competitividad dentro del mercado.

¿Cree que la recuperación de los destinos del Mediterráneo puede hacer perder a Andalucía esos «turistas prestados» con sus ofertas de bajos precios?

Pero a lo mejor es que ese turista no decidió venir a Andalucía. Andalucía no es un destino que se caracterice por esos precios bajos, sino que es un destino que se caracteriza por una oferta de calidad. Y cuando a lo mejor nos vienen propuestas, a los empresarios, de algunos precios en los que son competitivos con esos mercados no son ni rentables ni son los deseables. Hay que tener en cuenta que en los últimos diez años el 60% de nuestra oferta hotelera se ha incrementado en hoteles de cuatro y cinco estrellas, eso significa que nosotros estamos apostando por otro tipo de turismo, un turismo de más calidad, un turismo que no sea el del todo incluido sino que deje en las poblaciones, en el territorio, en el comercio local. Y si se mejora el Mediterráneo también mejoramos nosotros, el problema en el Mediterráneo también afectó a España y a toda la ribera. Cuando uno aleja el foco y piensa en el Mediterráneo, y pienso en los destinos lejanos como pueden ser Estados Unidos o el Sudeste Asiático, piensan al final que el Mediterráneo somos todos y tienen poca capacidad para diferenciar un sitio de otro. Pienso que, si se mejora el Mediterráneo, Andalucía también puede tener parte de esa mejoría.

Fitur es un buen termómetro para el mercado nacional, que en 2017 ha ido mejorando. ¿Será 2018 el año de la recuperación de este emisor?

Lo primero de lo que tenemos que ser conscientes es de que las series no se pueden tomar en espacios cortos de tiempo, sino que hay que darle más de un año para ver cuál es el comportamiento. Es verdad que el mercado nacional en dos trimestres ha tenido descensos, después es cierto que tuvo cierta estabilidad, y ahora parece que empieza a repuntar. Y si somos capaces de detectar cómo es el ciclo, saber el comportamiento a más medio y largo plazo y vemos que a lo mejor ese mercado sigue viniendo a Andalucía pero no sabemos como computarlo, porque son métodos más tradicionales, a lo mejor cuando encontremos como hacerlo vemos que ese mercado nacional no ha abandonado Andalucía sino que ha usado otras formas de venir, ya sea en temporalidad o en espacio o también en modelos alojativos.

O sea, ¿qué pueden estar optando por los apartamentos turísticos?

O que los crecimientos se estén orientando hacia apartamentos, viviendas con finalidad turística o también no tener ese espacio de quince días de vacaciones, el veraneo clásico, sino que está apostando por venir a Andalucía en espacios más cortos y conociendo Andalucía de otra forma. Eso es lo que tenemos que ver, lo que tenemos que detectar.

¿Está funcionando bien el decreto de viviendas con finalidad turística?

En Andalucía constituimos un decreto que buscaba la calidad, la oferta alojativa de Andalucía tiene que tener un mínimo de calidad y creo que en el registro se buscaba esa calidad. Tenemos ya 37.000 viviendas en toda Andalucía, eso significa que hay 37.000 viviendas con unos cánones de calidad que son buenos y ahora lo que tenemos que encontrar es la fórmula y ahí tenemos que estar no sólo la comunidad autónoma o los ayuntamientos sino también el compromiso del Estado para encontrar una fórmula donde la competencia desleal o la búsqueda de cierto fraude fiscal sea combatida en todo el Estado. Y después, que no tengamos en nuestras normativas ventajas competitivas dentro de España, que no sea la normativa la que permita en unos sitios estar más o que haya menos, sino que haya una normativa estatal que homogeneice toda nuestra normativa. Yo que creo que eso sería bueno.

El auge de los apartamentos turísticos se ha relacionado con casos de turismofobia que ya sufren otras comunidades como Cataluña o Baleares. ¿Puede ocurrir en Andalucía? La presidenta ha planteado en este Fitur, de hecho, la posibilidad de regular la capacidad de carga de los territorios.

Las realidades son distintas y hay que regularlas. Y la capacidad de planificar, porque regular no es sólo poner limitaciones sino que también es poner las condiciones para que se den unas situaciones óptimas. Regular es conseguir a lo mejor que haya diferentes focos de atracción que permitan dispersar esas viviendas turísticas. El objetivo principal tiene que ser que el vecino no vea una amenaza en el turismo, que aunque no tenga un beneficio directo de él sí vea que es un beneficio para la ciudadanía, para la sociedad y su territorio. Y eso creo que hay que hacerlo consiguiendo que las posibles molestias sean las menores. Vemos que todo ese proceso de alquiler está acompañando a una recuperación también económica, donde hay inversores que lo hacen en viviendas con esa finalidad o estamos viendo que se ha acabado la moratoria hace tres años de renta antigua, todos eso son circunstancias que dan paso a un proceso que esperemos que en Andalucía no se dé y para eso estamos trabajando en colaboración con los ayuntamientos, que también muestran preocupación y sobre todo por darle a esto la dimensión que tiene que tener porque algunas veces vemos que lo malo para unos es bueno para otros y escuchas a representantes de hostelería que dicen que las viviendas de finalidad turística han duplicado el número de clientes. Lo que hay que llegar es a un consenso, a un equilibro, igual que hicimos con nuestro decreto de regulación. Un consenso sobre lo que nos interesa a todos.

¿Se está logrando repartir esa carga turística ya por todo el territorio en Andalucía?

El comportamiento que ha tenido la provincia de Cádiz o la de Huelva y el incremento de rutas aéreas y plazas que se ha puesto en Almería busca precisamente eso, repartir los flujos de turistas, repartirlos por toda Andalucía. La complementariedad del interior con la Costa, la complementariedad de distintos segmentos, la Costa del Sol ha sabido leerlo y ha hecho que distintos segmentos convivan y se complementen, con propuestas en el interior como la Axarquía o el Caminito del Rey o también con propuestas segmentadas como la de sol y playa o la Málaga cultural. Eso es lo que hay que hacer con Andalucía, cada vez hay más territorios que lo están viendo, que no pueden ser territorios de un solo segmento, tienen que ser más.

Hay margen y sobre todo hay margen no sólo en acoger más turistas sino en llegar a más segmentos de edad. Nosotros lo estamos intentando y es una ocupación que tenemos, la de llegar a la franja de edad de entre 20 y 35 años que busca experiencias. No es la franja que busca como en otros sitios la fiesta, sino que busca experiencias que puedan enriquecerles y para eso estamos yendo a las universidades europeas, estamos entrando en circuitos de redes sociales especializados, para hacer posible que esa juventud pueda venir a Andalucía, incluso ese turismo familiar, el proceso de envejecimiento de las familias no es igual en toda Europa.

¿Se ha marcado la Consejería algún objetivo prioritario para este 2018?

Nosotros para este año tenemos diferentes objetivos. Seguimos con los objetivos prioritarios de la Consejería, seguimos apostando por el turista y por la pyme como los objetivos de nuestras políticas, pero también estamos buscando que haya otros segmentos que tengan protagonismo, consolidar los que ya existen, consolidar nuestras marcas principales, pero también crecer en nuevos segmentos y para ello apuestas como el turismo de Tus Raíces. No sólo es una apuesta por un segmento turístico sino por una forma de entender el turismo, o una apuesta como lo que tenemos por el de naturaleza, que los territorios sean conscientes de sus valores, ese desarrollo sostenible que estamos convencidos de que somos capaces de ponerlo en práctica entre todos.

Hablamos de nuevos segmentos, pero ¿cómo ve a los destinos maduros de Andalucía?

El alcalde de Torremolinos me enseñó lo de pioneros, destinos maduros tiene una connotación casi negativa. Fueron los primeros, pero su valor no está solo en ser los primeros, sino en seguir vivos. Y eso demuestra que son capaces de innovar, de crecer, de adaptarse a cada momento y lo que tenemos que buscar es colaboración máxima con ellos, no sólo tenemos esa colaboración, aparte de la búsqueda de la innovación con Andalucía Lab, sino que también buscamos darles herramientas. Para este año tenemos previsto sacar una línea de subvenciones de equipamientos tecnológicos para esos destinos maduros, estamos haciendo políticas de desarrollo de esos destinos pioneros y a algunos les hace falta que le ayudemos a que se recualifiquen, que sean destinos de éxito y para eso la colaboración de ellos es muy importante.

¿Y la colaboración público-privada de la que siempre se habla en materia turística se está dando en el sector?

Es básica. Cuando se mueve el 13% del PIB y nosotros no tenemos esa capacidad de presupuesto dentro de los generales de la Junta creo que esa colaboración es básica, pero no tiene que ser sólo económica, es el consenso, el encontrar que los planes de acción lo hacemos entre todos y atendiendo a las necesidades de todos, esa es la colaboración público-privada básica y yo creo que debería darse en otros sectores productivos y nos iría muy bien.