Destaca la seguridad que ofrece el destino al visitante como una de sus ventajas. Valora el esfuerzo del sector para crecer en calidad y apuesta por buscar a nuevos públicos para seguir creciendo

­Andalucía ha acudido esta pasada semana a la feria de turismo de Berlín con el objetivo de consolidar al turista alemán, un visitante que cada vez busca una oferta más completa y al que se ha ofrecido el potencial de la comunidad andaluza en otros segmentos fuera del sol y la playa que además ayudan a desestacionalizar el destino, como la naturaleza, la cultura o la gastronomía.

Andalucía ha estado presente una edición más en la ITB. ¿Se va con buenas sensaciones de esta feria?

Con buenas sensaciones y buenas perspectivas. Creo que en esta ITB hemos visto que hay otras formas de crecer en el mercado alemán sin perder lo que siempre nos ha caracterizado y creo que nos vamos con buenas sensaciones y no sólo por lo que hemos presentado sino por todo el trabajo que ha realizado nuestro equipo técnico, el trabajo que se ha realizado todo el año con otros destinos con los que hemos tenido encuentros aquí. En definitiva, ha sido una buena feria para Andalucía.

El alemán es un turista muy exigente y en estos últimos años Andalucía ha tratado de ofertarle otros segmentos más allá del sol y playa. ¿Es la oferta complementaria ya vital para la buena marcha del turismo?

Sí y para ser protagonista de Andalucía. Nosotros, sin olvidar aquel producto que nos hace líder en este mercado, hemos querido crecer en otros territorios con otros segmentos, incluso en el mismo territorio pero con segmentos distintos y eso demuestra que Andalucía está aprendiendo a adaptarse a los nuevos turistas, a los nuevos modelos de viajeros, y no sólo buscar a ese viajero que mueve la touroperación sino también al viajero que tiene más libertad a la hora de diseñar su estancia en Andalucía, con presencia y acuerdos de comarketing con aerolíneas. Y haciendo posible también una oferta cultural y medioambiental que se está presentando a los responsables de cada uno de los medios especializados.

La conectividad aérea ha sido protagonista en esta feria, por la situación que se ha generado tras la quiebra de Air Berlin. ¿Se trabaja para cubrir los huecos que esta aerolínea ha dejado?

Andalucía no tenía una hiperdependencia de Air Berlin ni tenía un protagonismo excesivo con Air Berlin como otras zonas, por ejemplo Baleares. Nosotros sí hemos tratado con otras aerolíneas, que sí tienen una fuerte presencia y que están cogiendo ese espacio que han dejado Air Berlin y Niki. En ese sentido, la colaboración con Easyjet tiene futuro, podemos hacer que crezca y después estamos aprovechando esos slots que dejó Air Berlin.

¿Y están compañías quieren abrir nuevas rutas, más allá de las que llegan al aeropuerto de Málaga que es el principa?

Están convencidas. Y sin perder ni una de las plazas que van a Málaga, estamos creciendo en otros aeropuertos, pero como hemos dicho antes con otros segmentos distintos. El aeropuerto Granada-Jaén tiene una oferta totalmente distinta, con lo que pueden ofrecer Granada y Jaén. Hay una cosa que a mí me gusta mucho cuando se la escucho al presidente de la Diputación de Jaén, que Jaén deja de ser una provincia de paso para ser una provincia de destino, eso es importante. Y después la oportunidad que han visto con Jerez, van a empezar con un vuelo de verano, y nosotros queremos que se consolide como un vuelo anual, con dos frecuencias que esperemos puedan incrementarse. Y lo que buscan no son sólo las playas de Cádiz, sino también la conexión con otros puntos de Andalucía. Son conscientes de que la oferta que demandan los viajeros se pueden satisfacer en Andalucía y por eso crecen en otros sitios.

Ya se avanzó en la WTM de Londres, pero en esta feria el sector ha constatado la recuperación de los destinos del Mediterráneo, como Turquía, Túnez o Egipto. ¿Puede este hecho tener consecuencias para Andalucía?

Yo creo que en el mercado alemán, que tiene un alto nivel de fidelización al destino, ese impacto puede ser menor, puede atenuarse, porque cuando eligen un destino son muy fieles y se fidelizan muy bien. Pero creo que también hay cosas buenas en la recuperación de estos destinos del Mediterráneo, sobre todo en viajeros de larga distancia. El Mediterráneo se empieza a normalizar como destino, empieza a plantearse que los problemas de seguridad quedan lejos y eso nos beneficia a todo el Mediterráneo, incluso a España. Después, nos obliga también al sector a estar más vivos, más pendientes, a consolidar esa competitividad y buscarla. Y eso también es bueno, que no sea todo tan fácil, que tengamos a alguien que nos ponga las pilas. Y yo estoy convencido de que Andalucía no va a tener una gran afección por estos destinos, porque, además, aunque Andalucía para el mercado alemán tiene una definición muy clara de sol y playa, hay otro turismo cosmopolita, cultural, que apuesta por Andalucía para el futuro y eso nos pone en una ventaja competitiva sobre estos destinos.

¿Pero en estos años de récords turísticos cree que el sector ha sabido recualificarse para ahora no perder visitantes con estas nuevas circunstancias?

Sí, ha habido una apuesta por la calidad. En los últimos diez años, el 60% de toda la infraestructura hotelera que se ha abierto ha sido de 4 y 5 estrellas, eso es apostar por la calidad. Pero no sólo estamos hablando de la oferta alojativa, sino también de la calidad de nuestra gastronomía, cómo ha subido la oferta y es un atractivo más para venir. Y cómo se percibe como un destino seguro, pero seguro no sólo para el ciudadano, sino para la seguridad de un sitio donde tienes una cobertura legal porque pertenece a la Unión Europea, donde tienes una cobertura sanitaria también de máxima calidad, en definitiva esa percepción de destino con garantías al que se quiere ir y eso también ha hecho que nuestra competitividad y nuestra visión de la calidad vaya más allá de lo que se encuentra en otros destinos del Mediterráneo, que es un resort y después es un erial alrededor, pero eso en Andalucía no pasa, ni en Andalucía ni en España.

Las previsiones para el verano son un año más muy buenas, ¿es entonces el invierno la temporada para seguir aumentando la llegada de visitantes?

No sólo el invierno,esos meses entre noviembre y el inicio de la Semana Santa. Nosotros creemos que se está subiendo de una forma considerable en los meses previos y posteriores a los tres meses de verano, el comportamiento de abril y mayo y de octubre y noviembre también está siendo bueno y vemos la capacidad de crecer ahí y sobre todo de mantener abierta la industria, eso es lo que queremos, lo que buscamos y ahí sí que pedimos la colaboración de otras administraciones para hacer posible que cada año sean más las infraestructuras que permanezcan abiertas y no solo los hoteles, también la oferta gastronómica del entorno.

En estos últimos tiempos ha habido una apuesta también por atraer a un público que aún puede descubrir Andalucía: los jóvenes y el turismo cosmopolita. ¿Se está consiguiendo?

Esa generación de millennials, esa generación que cogió su mayoría de edad en el entorno del año 2000, esos jóvenes, que cada vez lo somos durante más tiempo, tenemos que conseguir engancharlos, porque tenemos la oferta que ellos buscan, la que va desde el city break hasta una oferta más larga que te permita vivir otro tipo de experiencias y eso lo estamos haciendo y lo estamos buscando, promocionando Andalucía en los canales en los que ellos están, no solo en los redes sociales, y con los prescriptores que ellos consideran referentes válidos. Y después el turista cosmopolita, que no siempre va ligado a que tenga un alto poder adquisitivo, pero que sí tiene un alto nivel de gasto en el destino. Es un turismo que no le importa gastar en el destino si la oferta es de calidad y eso creo que es importante detectarlo, ver cuáles son sus expectativas, que es lo que buscan y saber que se lo podemos dar. Y es que en Andalucía tenemos la suerte de poderles atender, que cualquier experiencia que quieran vivir podemos darla, y si somos capaces de llegar a ellos, que es lo más difícil, porque muchas veces puedes tener un buen potencial pero si no lo canalizas bien el mensaje no llega a quien tiene que llegar, creo que vamos en buen camino eso también redundará en la mejora de Andalucía y no sólo en que vendrán más turistas, sino que dejarán más dinero que generará más riqueza y eso generará más empleo.

¿Cómo se presenta la ya cercana Semana Santa?

Esperando los datos de las encuestas que estamos haciendo, las perspectivas que me están trasladando en las conversaciones que tengo con los empresarios y las aerolíneas son buenas, aunque se ha adelantado y sea a finales de marzo, lo que hace que la playa no sea uno de los atractivos principales, pero sí creo que atrae a ese turista que buscar vivir una Semana Santa única, vivir experiencias. El otro día leía que el turismo se está convirtiendo en una moneda de prestigio social, pues saben que aquí pueden usar esa moneda, que pueden coger vivencias, que después le den la oportunidad de presumir de ellas. Y espero que la campaña que hemos hecho específica sea efectiva y traiga a más turistas, una campaña que vende toda la Semana Santa de Andalucía.