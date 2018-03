Málaga se prepara para recibir al megacrucero ´Symphony of the Seas´

El crucero Symphony of the Seas llegará a la ciudad el próximo martes 27 para celebrar su inauguración a nivel mundial en el Puerto de Málaga. Desde las 6.00 horas hasta las 22.00 horas, la embarcación estará en la terminal norte A, en la zona de Levante, donde se realizarán diversas actividades impulsadas por el Puerto de Málaga, la Diputación, el Ayuntamiento y la compañía Royal Caribbean.

Así, esta mañana el presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, junto al director de Málaga Convention Bureau del Área de Turismo del Ayuntamiento, Francisco Quereda, el director gerente de Turismo y Planificación Costa del Sol, Arturo Bernal, Sergio Arévalo, de Head of Sales de Royal Caribbean y el presidente de la Fundación Olivares, Andrés Olivares, han presentado el programa de actividades para dar la bienvenida al 'Symphony of the Seas'.

La naviera ha elegido la ciudad para la presentación mundial de su nuevo buque, siendo el primer puerto en escala tras salir del astillero STX France, y convirtiéndose, en un periodo de 48 horas, en el único recinto portuario que habrá recibido a los cuatro grandes buques de la compañía, todos ellos pertenecientes a la clase 'Oasis'. "Es un honor que la ciudad sea elegida para esta inauguración a nivel mundial y esperamos que estas embarcaciones pasen más a menudo por la ciudad", ha señalado Plata.

Durante esta jornada, los representantes de las instituciones, junto a la Agencia Marítima Condeminas, realizarán el ya conocido intercambio de placas conmemorativas con el capitán en una recepción que se realizará a bordo del barco.

De este modo, el Paseo de Levante, se engalanará para recibir a este coloso del mar. En él, se realizarán actividades de diversa índole donde los ciudadanos podrán disfrutar de este encuentro con el concierto de Mr.Proper. Asimismo, para los más pequeños de la casa se ha preparado un espacio de animación. Los asistentes también podrán inmortalizar el momento a través de un photocall instalado en el paseo mientras disfrutan de la comida de los puestos de Foodtrucks que se colocarán por el paseo.

Además de las actividades, las instituciones organizadoras convocan a todos los malagueños, no solo para disfrutar de este encuentro mundial, sino que además, ofrecen la oportunidad de participar en el sorteo de un viaje a bordo del 'Symphony of the Seas' para dos personas. Todo el que quiera participar debe adquirir unas papeletas en la zona de Levante durante la jornada.

La recaudación de las papeletas está destinada a la Fundación Andrés Olivares, dedicada a prestar apoyo a niños y niñas con cáncer. "Es un placer. Además, los niños quedarán impresionados con la aparición del barco y podrán disfrutar de un gran día", ha expresado Olivares.

El buque permanecerá atracado en el puerto hasta las 22.00 horas, momento en el que partirá hacia su próximo destino. Alejandose de la bocana del recinto, el puerto y la ciudad lo despedirán con una traca final de fuegos artificiales, poniendo fin a la jornada.