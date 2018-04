Ningún avance en la sexta reunión para negociar el nuevo convenio hostelero

Ningún avance y el acuerdo parece imposible. Ya van seis reuniones sin que se acerquen unas posturas que todavía se encuentran en las antípodas y, lo que es peor, sin visos de que el convenio colectivo tenga un final feliz. La hostelería se juega una huelga en plena temporada alta. Ya nadie se esconde, en este sentido. «No estamos dispuestos a dar un paso atrás», dice Lola Villalba, secretaria general de Servicios de CCOO. Y la patronal acude a estos encuentros sin intención de flexibilizar sus condiciones.

Para los trabajadores, estas exigencias suponen la pérdida de derechos laborales consolidados. Lo que no tiene sentido. Máxime, cuando ya ha pasado una importante crisis económica y los resultados turísticos son muy positivos.

Entre los puntos de desacuerdo están los relativos a la jornada laboral, ya que la patronal pide eliminar la jornada semanal de 40 horas y utilizar el cómputo anual de 1.800 horas y ampliar la distribución irregular de la misma al 10% (180 horas). «En esta última reunión nos hemos centrado fundamentalmente en este aspecto de la negociación, pero nosotros no estamos dispuestos a empeorar las condiciones de los trabajadores y renunciar a dos días de descanso que tanto nos costó conseguir en 1982, con una huelga incluida», recuerda Villalba, que lamenta que no puedan negociar directamente con los empresarios, «sino que vienen Luis Callejón y Francisco Aranda, de Aehcos, pero no abren la boca, a pesar de que les interpelamos directamente», agrega.

En su nombre negocian dos abogados «que no tienen capacidad de decisión», asegura. Así es todo mucho más complicado. Seis reuniones y nada. La próxima está prevista para el 2 de mayo, aunque las perspectivas no son halagüeñas. «Creemos que todo esto no es más que una estrategia para alargar la negociación y eternizarla y evitar llegar a un acuerdo hasta después del verano», asegura Lola Villalba. Pero los trabajadores no están dispuestos y ya han avisado de que, antes, convocarán huelga. «No nos quedará más remedio, aunque todavía pensamos que hay margen», señala la secretaria general de Servicios de CCOO.

«La situación está muy enconada y mañana [hoy para el lector] presentaremos en la Subdelegación del Gobierno la petición de cortar un carril de la N-340 para la marcha que celebraremos en la segunda quincena de mayo», añadió Villalba, haciendo alusión a la marcha a pie que en señal de protesta recorrerá el litoral, entre Marbella y la capital, para reivindicar «un convenio de hostelería digno». Pero con la huelga en el horizonte, «a la que estamos condenados si no hay avances».