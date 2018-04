La Junta espera una rápida solución para el convenio de hostelería de Málaga

La patronal minimiza la rentabilidad obtenida en los últimos años y destaca que los trabajadores de la provincia son los mejores pagados del sector

"Espero que no lleguemos ni a meses ni a semanas". De esta manera se ha referido el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Javier Fernández, a la negociación del nuevo convenio de hostelería para la provincia de Málaga. A pesar de las posturas enfrentadas de sindicatos y empresarios, Fernández se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de descabalar una situación que amenaza al sector con una buena dosis de conflictividad a las puertas de la temporada alta. Los vaivenes entre trabajadores y empresarios son una constante, pero en en los últimos días, al menos porte de los sindicatos, ya se ha amagado con movilizaciones si no se accede a una mejora de las condiciones de los trabajadores del sector. Fernández ha apelado a la "responsabilidad" de ambas partes y se ha ofrecido a mediar si hiciera falta. "Hemos tenido acuerdos en provincias después de largos procesos de negociación, en los que, al final, hubo generosidad por ambos lados", ha explicado que los ejemplos a seguir están muy cerca.

En el argumentario esgrimido por los sindicatos, se denuncia que la bonanza turística experimentada en los últimos años, con cifras récord en número de visitantes jamás vistas, no haya tenido su repercusión en los trabajadores. Fernández, en este sentido, ha mandado una señal clara a la patronal, dejando claro que no puede ponerse de perfil: "Es muy difícil decir que no se va a trasladar a los trabajadores esos beneficios por parte de las empresas". El consejero ha señalada, por otra parte, a la reforma laboral del PP como uno de los principales inconvenientes a la hora de blindar a los trabajadores. "La reforma laboral del Gobierno central posibilitó el hecho de salirse del convenio para los convenios de empresa y no acogerse a los convenios colectivos", ha dicho, asegurando, además, que "no es un instrumento bueno porque dificulta cualquier acuerdo de convenio colectivo".

Aehcos, la patronal hotelera de la Costa del Sol, sin embargo, ofrece un análisis de la situación que difiere de la supuesta alegría que había vivido el sector. "Los establecimientos han aguantado la crisis de una forma estoica y en muchos casos se han tenido que pedir préstamos bancarios para atender sus obligaciones", reza en un comunicado emitido por la patronal. "Préstamos que ahora que hay devolver", añade. Los hoteleros rechazan cualquier acusación que vaya en el sentido de unas condiciones de trabajo deficientes, y, por contra, aseguran que el poder adquisitivo de los trabajadores del sector no ha hecho más que crecer en los últimos años. Como ejemplo ponen el caso de un camarero que trabaja en un hotel de cuatro estrellas. En 2007, con las pagas extraordinarias prorrateadas, su suelo bruto era de 1.446 euros al mes. En 2017, el mismo camarero estaría ganando 1.751 euros. Esto supone un incremento del 21 por ciento.

Entre los puntos de desacuerdo están también los relativos a la jornada laboral, ya que la patronal pide eliminar la jornada semanal de 40 horas y utilizar el cómputo anual de 1.800 horas y ampliar la distribución irregular de la misma al 10 por ciento (180 horas).

Fernández también se ha referido a las viviendas con uso turístico. Al rebufo de su prohibición por parte del Ayuntamiento de Mallorca, esta modalidad de alquiler ha vuelto a estar en el foco. El consejero ha pedido al Gobierno central que impulse, de una vez por todas, una regularización estatal que sirva para homogeneizar este tipo de alquiler. El consejero ha rechazado, por otra parte, que en Andalucía, salvo casos muy concretos, esté germinando algo parecido a la turismofobia. En este sentido, también ha asegurado que los destinos turísticos andaluces no corren el riesgo de estar saturados.

En la rueda de prensa convocada en la sede de Turismo Andaluz, el consejero también ha detallado las ayudas a entidades locales y empresas turísticas. Unas inyecciones financieras a las que pueden optar tanto los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes así como empresas turísticas y emprendedores. "Queremos reforzar la competitividad y generar nuevas oportunidades", ha reseñado el consejero. Por orden de cantidades, se han reservado unos tres millones de euros. Unos 566.000 euros se destinarán para las personas que tengan proyectos emprendedores y para empresas. Estas ayudas harán públicas en el BOJA el próximo 3 de mayo.