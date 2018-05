Fernández ve razonable que se apliquen a los trabajadores los beneficios hoteleros

Los hoteleros demandan una mayor flexibilidad

Por un lado, la demanda de los sindicatos, que solicitan mejoras en sus condiciones laborales y salarios más sustanciosos. Por otro, los empresarios de los hoteles, que defienden que los trabajadores malagueños ya son los mejores pagados en el sector y que necesitan más flexibilidad para poder ser competitivos. Son los dos extremos que se tocan ahora mismo en la mesa de negociación y que impiden que haya avances para sellar el nuevo convenio de hostelería que empiece a regir las relaciones laborales entre ambas partes.

La foto fija del momento es la siguiente: el convenio de hostelería está enquistado a menos de un mes para que se inicie la temporada de verano y la Costa del Sol sigue sin alcanzar un acuerdo en una negociación que amenaza la paz social y el futuro a corto plazo de la industria.

Con este trasfondo complicado, el consejero de Turismo, Javier Fernández, quiso lanzar este lunes un mensaje de optimismo, a la vez que pidió «responsabilidad» a ambas partes para descabalar la situación. «Espero que no lleguemos ni a meses ni a semanas», se atrevió a decir, poniendo al acuerdo alcanzando en la provincia de Granada como ejemplo a seguir: «Hemos tenido acuerdos en provincias después de largos procesos de negociación, en los que, al final, hubo generosidad por ambos lados».

Pese a que la voluntad del consejero por evitar el enfrentamiento, las declaraciones cruzadas entre sindicatos y patronal ponen de relieve que la situación no está precisamente en su punto más dulce. En el argumentario esgrimido por los sindicatos, se denuncia que la bonanza turística experimentada en los últimos años, con cifras récord en número de visitantes jamás vistas, no haya tenido su repercusión en los trabajadores. En este punto, Fernández sí dio una muestra de una clara inclinación hacia la parte de los trabajadores. «Es muy difícil decir que no se va a trasladar a los trabajadores esos beneficios por parte de las empresas», explicó al respecto. En este punto, el consejero señaló, por otra parte, a la reforma laboral del PP como uno de los principales inconvenientes a la hora de blindar a los trabajadores. «La reforma laboral del Gobierno central posibilitó el hecho de salirse del convenio y no acogerse a los convenios colectivos», dijo, además de asegurar que «no es un instrumento bueno porque dificulta cualquier acuerdo de convenio colectivo».



Patronal

Aehcos, la patronal hotelera de la Costa del Sol, sin embargo, ofrece un análisis de la situación que difiere de la supuesta alegría que habría vivido el sector y que detallan los sindicatos. «Los establecimientos han aguantado la crisis de una forma estoica y en muchos casos se han tenido que pedir préstamos bancarios para atender sus obligaciones», reza el comunicado emitido por la patronal. «Préstamos que ahora que hay devolver», añade. Los hoteleros rechazan cualquier acusación que vaya en el sentido de unas condiciones de trabajo deficientes, y, por contra, aseguran que el poder adquisitivo de los trabajadores del sector no ha hecho más que crecer en los últimos años. Como ejemplo ponen el caso de un camarero que trabaja en un hotel de cuatro estrellas. En 2007, con las pagas extraordinarias prorrateadas, su sueldo bruto era de 1.446 euros al mes. En 2017, el mismo camarero estaría ganando 1.751 euros. Esto supone un incremento del 21 por ciento.

Entre los puntos de desacuerdo están también los relativos a la jornada laboral, ya que la patronal pide eliminar la jornada semanal de 40 horas y utilizar el cómputo anual de 1.800 horas y ampliar la distribución irregular de la misma al 10 por ciento (180 horas). Un anhelo de flexibilidad en función a la demanda que no están dispuestos a satisfacer los sindicatos.