La séptima reunión entre hoteleros y sindicatos acaba sin ningún avance

Sin avances. Así acabó este miércoles por la tarde la séptima reunión entre representantes hoteleros y de los sindicatos para avanzar en el convenio colectivo. Las posturas estaban muy enfrentadas desde el principio y así se mantienen, sin un atisbo de que se pueda encontrar una vía de solución. Por lo pronto, el siguiente paso será mantener un nuevo encuentro, que quedó fijado para el próximo día 14, según informó a este periódico la secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO en Málaga, Lola Villalba.

«La reunión se ha terminado sin modificaciones», incidió Villalba, quien resaltó que los responsables sindicales no van a dar su apoyo a ningún convenio que suponga un menoscabo laboral y personal para los trabajadores del sector. «No vamos a cambiar, porque no vamos a permitir que quieran que un empleado trabaje a la carta, de la mañana a la noche, sin poder conciliar con su vida personal», insistió la responsable de Comisiones Obreras.

Además de la cita fijada para el próximo día 14, los sindicatos siguen trabajando en la marcha prevista para el 22 de este mes y en la que durante cuatro días recorrerán la distancia que separa Marbella de Málaga por la antigua nacional 340. De hecho, este viernes tienen una cita con el subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, para cerrar aspectos de esta movilización, que Villalba aseguró que no será la última si la situación de desencuentro con la patronal no varía. «Ahora estamos trabajando en la marcha pero luego tomaremos otras iniciativas», avanzó.

Para los sindicatos, las propuestas de los empresarios para el nuevo convenio supondrían un gran paso atrás para los trabajadores. «Lo planteado por la patronal es un articulado retrógrado y fuera de toda norma», señalaron semanas atrás.