El Gobierno busca fórmulas para acotar las viviendas turísticas

El Ejecutivo de Mariano Rajoy está estudiando medidas para acotar el impacto generado por la irrupción de las viviendas turísticas. El ministro de Turismo, Álvaro Nadal, expuso ayer en un foro empresarial la necesidad de darle más margen de actuación a las propias comunidades de vecinos. «Las comunidades de vecinos tienen que tener una mayor flexibilidad. A veces tenemos que el vecino del quinto quiere alquilar su apartamento y, aunque los demás estén en contra, como es por unanimidad, no lo puedes impedir», aseguró. Como objetivo último, el máximo responsable del ramo señaló que todo pasa por la creación de una normativa a nivel estatal.

«Se trata de crear una suma de normativa estatal y autonómica para crear un esquema que permita a las comunidades de vecinos establecer normas de manera más fácil», señaló. «Cuando sean reglas de unanimidad pura y dura, basta con que el interesado se oponga para que esto no se pueda realizar. Si tienes al 95% de los vecinos en contra y sólo uno a favor, ese tipo de cosas deberían tener la flexibilidad suficiente para regularlo a nivel más inmediato, de los afectados directamente», añadió.

El ministro pidió a los gobiernos «que hagan sus obligaciones cada cual en su ámbito competencial». «Uno no puede pretender ejercer las competencias para lo bueno y no para las situaciones espinosas. En las situaciones espinosas también hay que ejercerlas, sobre todo si has dicho que es en exclusiva», agregó.



Brexit

A las puertas del brexit, Nadal manifestó su preocupación en un contexto en el que España cuenta en estos momentos con la llegada anual de 17 millones de turistas británicos. «Son una prioridad en las negociaciones sobre el brexit», dijo Nadal. Un planteamiento que le así le ha trasladado al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. «La postura nuestra es mantener la situación presente en todo lo que hay. Salvo en el tema del transporte aéreo, del resto ni se ha hablado», indicó al respecto.

En este sentido, Nadal instó a la Comisión Europea, a la que los Estados han delegado las negociaciones del brexit, «más transparencia» con los gobiernos «porque, al final, somos los que tenemos que dar la cara ante los ciudadanos cuando pasan cosas».