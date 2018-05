"La situación del turismo en la Costa no es tan bonita como la pintan los políticos"

Arquitecto de formación. Hotelero porque le va en la sangre. Conoce el sector y acumula más de 17 años en Aehcos. Hace unos dos años que está al frente de los hoteleros como presidente

Arranca la temporada alta. Sin recurrir a subidas imprevistas, a variaciones felices y extemporáneas. El momento ideal para interrogar al patrón de los hoteleros. ¿Negociaciones del convenio? ¿Kellys? Luis Callejón habla sin cortapisas, con las viviendas con fines turísticos como enemigo.

Es oficial. Estamos a las puertas de la temporada alta. ¿Están contentos?

Estamos contentos, pero preocupados. Contentos porque los hoteles se están manteniendo y están un punto por encima del año pasado. Los apartamentos turísticos, sin embargo, están bajando entre cuatro y seis puntos en comparación con el año pasado. Esto es debido a la oferta competitiva que ha salido de las viviendas con fines turísticos.

Ni un minuto de entrevista y ya han salido las viviendas turísticas. ¿Es el nuevo mantra del hotelero?

No es un mantra. Es un problema muy grande porque los apartamentos turísticos reglados y las viviendas con fines turísticos son el mismo producto. Lo que pasa es que uno lo paga todo y el otro no paga nada.

¿Los pasos que se han dado para regular estas viviendas son insuficientes?

Totalmente. La llamada economía colaborativa de la que surgen estas viviendas con fines turísticos es un atraso.

Un atraso para los hoteleros, entiendo...

Un atraso porque es una mentira. Si fuese una economía colaborativa de verdad, la hubiéramos lanzado a los pueblos del interior y se fomentarían las viviendas con fines turísticos en los pueblos con menos de 20.000 habitantes.

¿La regularización tiene que venir por una ley a nivel estatal, tal y como se aboga por parte de la Junta de Andalucía?

Tiene que venir por parte autonómica. Las competencias están en la Junta de Andalucía, que las tiene cedidas.

El consejero de Turismo no dice lo mismo.

Por desconocimiento. Hace poco consulté con el ministro de Turismo y me subrayó que es la Junta quien tiene esas competencias. Es la Junta quien tiene que coger al toro por los cuernos y meter a estas viviendas con fines turísticos dentro del decreto de apartamentos turísticos. Que cumplan con las mismas exigencias con la que tenemos que cumplir nosotros. Si a un apartamento se le pide una salida directa de emergencia también se lo tienes que pedir a una vivienda.

La Junta presume de altas cuotas de regularización.

Yo no digo lo contrario. Regularizar es formalizar una inscripción. Te dan un numerito y ya puedes trabajar con las plataformas y todas las empresas que se dedican a la explotación de estas viviendas. Pero eso no significa que se está en igualdad de condiciones. Si se pudiera hacer eso, inscribo los míos y me olvido de convenios laborales, de mayores impuestos de IBI, de Sgae...

¿Faltan inspectores?

No me puede gustar. Nos estamos cargando a la industria del turismo en la Costa del Sol. Los hoteleros le pagamos 1.750 euros bruto a una camarera de piso y en las viviendas con fines turísticos, pues limpia la prima, la madre o cualquiera sin tener que estar en nómina.

¿No le gusta el camino que se está tomando?

Volvamos a las previsiones. ¿El grueso de la industria turística de la Costa del Sol se sostiene por los próximos meses?

Obviamente. El verano está vendido y ya se está cerrando el invierno. Las expectativas son positivas en esas líneas. Pero se estamos preocupados porque se están regenerado países competidores como Túnez, Egipto o Turquía.

¿Estos destinos seducen con un precio que por aquí no se ve?

El problema no es sólo el precio. Son los aviones. Aviones que vuelen hasta allí no vuelan a otros destinos. Hay los que hay y si los touroperadores los trasladan, no vendrán aquí. Pero ni aquí, ni a Mallorca ni a Benidorm...

¿Percibe un optimismo excesivo en los representantes políticos?

La situación del turismo en la Costa no es tan bonita como la pintan los políticos. Desgraciadamente, sólo se fijan en los números. El aeropuerto está teniendo cifras récord y para ellos eso es la panacea. Yo entiendo que no es así. Después de 50 años trabajando el sector, tendríamos que haber sido lo suficientemente hábiles para habernos quedado con el turista que más suelta de su bolsillo.

¿Por qué no se ha fidelizado a ese cliente?

Porque no se han puesto medios para ello. Sólo hemos vendido lo bonitos que somos. Y eso, que en determinados meses tenemos unas ocupaciones muy malas.

¿La estacionalidad persiste?

Diría que va de noviembre hasta marzo. Sigue faltando una oferta complementaria. Aquí llega septiembre y cerramos las playas con el tiempo que tenemos, que hace once meses de calor al año y un mes de mucha calor. Tendría que haber un evento de calidad cada mes.

¿Qué es para usted turismo de calidad y cuál es el que le conviene a la Costa del Sol?

En la Costa del Sol hemos tenido todos los tipos de clientes. Hemos tenido desde el jeque hasta el turismo de borrachera con la cerveza y el bocadillo. Si hemos visto todo eso, tenemos la capacidad para seleccionar al cliente. Pongamos las medidas para quedarnos con el turista de calidad.

¿No hay margen para que convivan ambos?

Esto es muy fácil. Tú quieres pedir una cerveza a codazos o que te atiendan bien. Que vengan menos, pero que vengan los que realmente gastan. Los que dejan riqueza no sólo a los hoteleros sino a toda la provincia.

¿Y los esfuerzos no van en esa dirección?

Pues parece que no. Con las viviendas con fines turísticos estamos trayendo el turismo low cost. Si puedo dormir en el centro de Málaga por 20 euros en agosto, vamos a tener un problema. No hay ninguna oferta hotelera reglada que te dé esos precios. Es inviable.

¿Cuál es ahora mismo la principal amenaza para el turismo en la Costa del Sol?

La desigualdad. Y otra cosa, el gasto que hace el turista low cost es proporcional. Si paga 20 euros por una noche, el gasto en la calle será, aun, menor.

Habló antes de una subida, como mucho, del 2%. ¿Percibe una contención en el mercado?

Ya se está notando. En las negociaciones del año que viene, ya vemos una clara tendencia. Los touroperadores están mandando aviones a otros destinos. Y esto sólo es el principio. Si en este periodo no hemos sido capaces de que la gente se enamore del destino, lo vamos a notar ahora.

El Observatorio del Turismo dibuja un fuerte crecimiento del turista nacional para 2018 (10%). ¿Contrasta con las cifras que manejan ustedes?

Sí,¿pero dónde están? En los hoteles no están. Es cierto que hemos subido en nacional, pero parte de ello se debe a la Semana Santa.

¿La Costa del Sol puede estar alcanzando una especie de cenit?

Depende. Todo va a depender de las infraestructuras que tengamos y de las posibilidades de desarrollo. Estamos en una zona envidiable, pero tenemos que ofrecer una oferta actual. ¿Queremos turismo familiar? Tenemos el Tivoli de hace 50 años. Pues estamos perdidos. Y casinos de hace 50 años, pues igual.

¿Es escuchar infraestructuras y pensar en el no tren hasta Marbella?

No puede ser que uno llegue al aeropuerto y para ir a Marbella, o pillo un taxi o no hay manera de ir a Marbella. Es una atraso enorme cuando ya teníamos promesas al principio de los años 90. La primera vez que llega uno, no es consciente. La segunda vez, el turista se plantea si ese es realmente su destino.

¿Qué más se necesita?

Políticos que faciliten que se desarrollen más actividades.

¿Puede concretar algo?

Por ejemplo, aquí llega el 30 de septiembre y estamos quitando las balizas de las playas. Pues le estamos diciendo al turista que se vaya, que aquí el sol y playa ya se ha acabado. Vendemos el ambiente de abiertos, el ambiente de vivos..., pero uno llega aquí en noviembre o enero y se encuentra con que el 80% de los restaurantes está cerrado.

¿Cómo se puede revertir esta situación?

Es muy simple, pongamos al hamaquero. Si le cuesta lo mismo el mes de agosto que el mes de noviembre, pues es lógico que cierre. Al empresario no le es rentable por dos amigos que puedan venir. Necesitamos facilidades por parte de la administración. Si se ha pagado la temporada alta, pues deje un precio cero para la época baja. La administración no ayuda en nada.

¿Pero sobre quién recae la responsabilidad? ¿Apunta usted a los ayuntamientos, a la Junta, al Gobierno central?

Hay muchos actores que se meten a jugar en el turismo. Está el Gobierno central con Costas. Vale. Pero los ayuntamientos tienen mucho que decir. Si ellos facilitan la ocupación de vía pública para seguir dando la misma oferta, pues ganaríamos mucho. Serviría, a su vez, para revitalizar muchas zonas. Yo siempre pongo el ejemplo de Antequera. Llegaba un domingo y estaba todo cerrado. ¿Y esta gente quiere vivir del turismo? Llegó este alcalde: «Señores, todos los negocios que abran los siete días de la semana tendrán las terrazas gratis». Estupendo. Estoy manteniendo una ciudad viva, generando riqueza y dando empleo los 365 días del año.

¿Por qué no se explota el turismo activo como se hace, por ejemplo, en Baleares durante la temporada baja?

Y con el tiempo tan malo que tienen (risas). Nos falta saber vendernos. Luego, los costes en Baleares son menores. Nosotros ya no nos podemos permitir unos precios como ahí. No nos apoyan para traernos, por ejemplo, grupos de ciclistas. Luego, las carreteras son inferiores.

Habla de carreteras. Quitando el tren a Marbella, que ya se ha mencionado, ¿el resto de infraestructuras está a la altura de lo que ustedes consideran como ideal?

No. Además del tren, está la falta del saneamiento integral. Cuando reventaron unos tubos hace poco en Fuengirola, ponía dragados 1976. Yo creo que esos tubos ya están amortizados. Eran para una población determinada de aquellos años. La hemos multiplicado por cinco y por 10 en muchos sitios. Luego está la sostenibilidad. Los clientes nos piden sostenibilidad. Por último, la regeneración de las playas. Hemos gastado tanto dinero en regeneración de playas que podríamos tener aquí las islas artificiales de Dubái. Es hora de buscar soluciones definitivas. El dinero parece que no es de los políticos, pero es que a cualquier contribuyente nos cuesta mucho ganar el dinero para que se tire de esta forma.

¿Qué importancia tiene la formación? Da la impresión de que hay espacio por arriba.

Para nosotros es fundamental. Sin formación no vamos a llegar a ningún sitio. Tenemos que ser profesionales y si queremos ser profesionales, sin formación eso no es viable.

¿Los idiomas son imprescindibles?

Lo son. Pongo un ejemplo que lo va a dejar claro. Si uno va a Londres y no habla muy bien inglés, y al llegar a la recepción te hablan en tu idioma, te quedas enamorado del sitio. Ya estás cómodo. Sabes a quien recurrir en el caso de que hubiera un problema. Si aportamos a nuestro sector lo que nosotros buscamos cuando vamos fuera, todos ganaremos mucho más.

Le digo destinos dentro de la provincia, a ver que le sugieren: Torremolinos.

Poco. Ahora mismo, sinceramente, poco. Hace muchos años, libertad.

Marbella.

Lujo.

Málaga capital.

Como hay que hacer las cosas.