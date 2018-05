La regularización de la vivienda turística, sobre el tejado del Gobierno central

El intercambio de responsabilidades entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central para determinar a quién le corresponde la regularización de la vivienda turística, fenómeno en auge en los últimos años, continúa. Esta mañana, el consejero de Turismo, Javier Fernández, ha vuelto a insistir en Málaga que el Gobierno regional no cuenta con las competencias necesarias para ir más allá del actual decreto autonómico y le ha solicitado al Ejecutivo de Mariano Rajoy que se ponga a trabajar para crear una normativa estatal que sirva para todas las comunidades. En el marco de una jornadas organizadas por la UNIA, con el fin de aclarar el marco jurídico en el que se mueven las viviendas turísticas, Fernández se ha mostrado taxativo: "Para que quede claro en el ámbito jurídico, no tenemos competencias. Esto es una relación (el alquiler de viviendas turísticas) que se enmarca desde el ámbito estatal. Nosotros hemos hecho desde la Junta de Andalucía todo lo que está en nuestras manos", ha asegurado Fernández.

A efectos prácticos, eso se ha traducido en la creación de un registro que fija un estándar mínimo de calidad y en el que es obligatoria la inscripción para poder ofertar una vivienda turística. Para Fernández, la regularización debe ir más allá del ámbito del turismo y debe venir, entre otros, de mano del Ministerio de Hacienda. "No tiene que ser desde las competencias turísticas sino desde el ámbito de la fiscalidad y desde la voluntad de dotar a los ayuntamientos de instrumentos válidos para poder hacer una regularización de estas viviendas y dotar a la Policía Local o, incluso, a la Policía Nacional para poder actuar. Todo eso son competencias del Estado", ha sentenciado. Con esta ratificación en su postura, se evidencia, por otra parte, la división de opiniones que existe entre la Junta de Andalucía y sectores del turismo como la patronal de los hoteleros. El presidente de Aehcos, Luis Callejón, ha manifestado en una entrevista reciente que la regularización de las viviendas turísticas es competencia de la Junta.

Sobre el propio fenómeno de las viviendas turísticas, Fernández ha mostrado cierta preocupación sobre el empleo que va ligado a este tipo de alojamiento y ha dejado claro que las viviendas turísticas no se pueden convertir en un "nicho de empleo precario", asegurando que la Junta va a velar por la creación de un empleo de calidad. "El fenómeno de las viviendas turísticas no es un fenómeno que sólo vaya a afectar a hoteles o a viviendas, es un fenómeno que influye en el comercio, la hostelería y el empleo. Al igual que exigimos a los hoteleros que se llegue a un acuerdo para que los trabajadores se beneficien del turismo, las viviendas con fines turísticos no pueden ser un nicho para acoger empleo sumergido".

En relación a las empantanadas negociaciones del nuevo convenio de hostelería para la provincia, Fernández ha insistido en la necesidad de que ambas partes lleguen a un acuerdo. En todo caso, el consejero de Turismo ha dado señales de estar del lado de los trabajadores, al asegurar que la sostenibilidad del turismo se produce "cuando los trabajadores participan en esos beneficios que está habiendo". "Los empresarios tienen que ser conscientes de hacer partícipes a los trabajadores de esa recuperación económica que está habiendo en torno al turismo", ha añadido. Preguntado por si cree que la demanda de un aumento salarial del cuatro por ciento que piden los sindicatos es razonable, Fernández ha matizado que "yo creo que la subida tiene que ser la que sea razonable para todos, trabajadores y empresarios". El tren de la movilización que partió al principio de la semana desde Marbella, secundado por un centenar de trabajadores del sector, cabe recordar, llega esta tarde a Málaga.

Más allá del contenido de las jornadas, la mañana ha vuelo ha reunir en una misma foto al consejero de Turismo con el actual rector de la UNIA, José Sánchez Maldonado. Maldonado ocupó la cartera de economía en el actual gobierno de Susana Díaz hasta la última reestructuración que ésta efectuó en 2017. Entre los asistentes a la jornada hubo más presencia de cargos socialistas. Entre ellos, el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el concejal en el Ayuntamiento, José Carlos Durán.