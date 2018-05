Trabajadores de Turismo Andaluz, contra el recorte salarial

Trabajadores de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, dependiente de la Consejería de Turismo, han interpuesto una segunda demanda contra la entidad para reclamar las cantidades que han dejado de percibir «tras el recorte salarial aplicado a principios de año, ya que siguen desarrollando las mismas funciones de superior categoría supuestamente retiradas», según señalan en un comunicado.

Los trabajadores señalan que mantienen «los mismos cometidos sin que quede constancia de que efectivamente son estos trabajadores los últimos responsables de los mismos».

Por ello, la demanda recoge que no puede aceptarse como ajustado a derecho que los empleados, que siguen realizando las mismas funciones, no perciban la parte salarial correspondiente a las mismas. De este modo, se reclama que se reintegre a cada trabajador dicha cuantía no percibida en las nóminas de febrero, marzo y abril, así como de los meses que se sigan devengando hasta el dictado de resolución.