"Hemos contribuido al acercamiento cultural entre Málaga y Nueva York"

Frederic Schenk se incorporó en Delta en 1998. Joven, aunque con un bagaje apabullante en el sector, ha estado estacionado en varias capitales de Europa. Primero Londres, después Múnich, además de estancias coyunturales en Bruselas. También ocupó el cargo de jefe de proyectos para Delta. En la actualidad, es el director comercial regional de Delta para Europa del Sur. Su formación académica proviene de la Haute Ecole Charlemagne de Lieja. Schenk habla cinco idiomas de manera fluida, entre ellos el francés, alemán, inglés y español

Si uno rebusca en su infancia un sinónimo de «inalcanzable» aparece Nueva York. «Rascacielos» es una de las palabras del diccionario más fascinantes. Concreta y misteriosa a la vez. Los años pasan. Vivimos la belle epoque de la aviación civil. Hoy puede desayunar un mollete de zurrapa en la Oña y acabar leyendo por la tarde a Paul Auster en Mc Sorleys, en el East Village. La vida es sugerente, sin duda. A continuación, cifras y balance de diez años de conexión Málaga-Nueva York, nonstop, operada por Delta. Un viaje al pasado para intuir el futuro.

Vamos a comenzar desde el principio. ¿Cuántos americanos saben, gracias a Delta, que Málaga no es una estado de México ni que tampoco es un sabor de helado?

Quiero creer que en algo hemos contribuido. ¿Cuántos? No sabría decir. Lo que sé seguro es que en los últimos diez años hemos trasladado hasta aquí a unos 305.000 pasajeros. Siempre que unes dos centros culturales como pueden ser, en este caso Málaga y Nueva York, contribuyes a ampliar los horizontes de conocimiento.

¿Cómo describiría al cliente tipo que frecuenta este línea?

Diría que es un cliente variado. Tenemos una buena mezcla entre viajeros que lo hacen por negocio y viajeros que buscan el ocio. Aunque, lógicamente, prima más el segundo. Lo que sí observamos claramente es una demanda creciente por viajar en nuestras clases superiores a turista. En este caso, optar por Delta Confort Plus. O, directamente, pagan algo más y viajan en primera clase. Ahí pueden disfrutar de asientos que se pliegan y se convierten en camas.

Cómo es un viaje al uso en clase turista.

Bueno, el tiempo de vuelo suele estar entre las ocho o nueve horas. Si optas por business, tienes diez centímetros más de espacio para las piernas. Contamos con un Boing-757, lo que significa que tenemos una fila de tres y tres, con el pasillo de por medio. En business, la fila de asientos son de dos y dos.

Diez años de conexión Málaga-New York non stop. ¿Cuál es el balance de explotación?

Si nos fijamos en la ocupación, el balance es muy positivo. Lo he mencionado antes. Hemos trasladado unos 305.000 pasajeros a lo largo de estos diez años. Hemos volado unos doce millones de kilómetros. Una distancia que equivale a darle la vuelta al mundo unas 300 veces. La tasa media de ocupación de nuestros vuelos es de un 83%.

Octubre suele ser tradicionalmente el mes en el que se corta la conexión. ¿Alguna vez se han planteado mantener la ruta?

Este año hemos comenzado a operar la línea el pasado 25 de mayo y vamos a volar hasta finales de septiembre. Siempre estamos observando el mercado y tomamos nuestras decisiones en función de varios factores. Pero, en estos momentos, no tenemos previsto prolongar la línea más allá de la temporada de verano.

¿Cuáles son esos factores que determinan la decisión?

Bueno, está claro que la demanda es muy importante. Pero hay, claro está, otros factores que ahora mismo no me gustaría revelar.

¿Y abrir otras rutas que conecten a Málaga con ciudades de Estados Unidos?

No. Al menos, en estos momentos. Pero hay que recalcar que el vuelo de Málaga a Nueva York no sólo resulta interesante para los viajeros que quieran ir a Nueva York. El aeropuerto JFK es un punto de enganche perfecto para proseguir con otros vuelos dentro de Estados Unidos. Los Angeles, San Francisco, New Orleans, Miami, Detroit...ciudades a las que se puede llegar en vuelos cómodos con una parada. Además, están nuestros vuelos directos desde los aeropuertos de Madrid y Barcelona, que también ofrecen amplias posibilidades para los viajeros que parten desde Málaga.

Al viajero americano se le atribuye una predilección por los cruceros y una predilección por mantener sus costumbres. ¿Cómo es el que llega a Málaga?

Es un turista con inquietudes por conocer Andalucía. Nosotros ofertamos Málaga dentro de un paquete que pone el foco en Andalucía en su conjunto. Y Delta, en los últimos diez años, ha puesto su grano de arena para comercializar el destino y darlo a conocer.

¿Cómo se vende Málaga en Estados Unidos?

Bueno, nosotros funcionamos muy bien a través de nuestro propio touroperador, que es Delta Vacations. Como ya he dicho, tratamos de comercializar a Andalucía en su conjunto.

¿Cómo valora Delta la entrada en el mercado americano de otras compañías como pueden ser, por ejemplo, Norwegian, que está basando su estrategia en precios muy competitivos?

De entrada, nosotros siempre estamos abiertos a que haya más competencia en el mercado. Nosotros mismos hemos cambiado nuestras tarifas para este año y eso nos permite ser competitivos con otras líneas aéreas. Tenemos un producto muy bueno, pero somos conscientes que hay un tipo de cliente que sólo se fija en el precio.

¿Espera la irrupción en el mercado de larga distancia de compañías centradas, hasta ahora, en el low cost?

Me cuesta especular sobre algo que desconozco. Lo siento.

¿Reservar con antelación siempre equivale a un ahorro económico?

Sí, desde luego.

¿Cuál es el precio de un vuelo Málaga-Nueva York?

En turista, ofertamos Málaga-Nueva York a partir de los 465 euros, impuestos incluidos. En business, comenzamos a partir de los 2.420 euros.

¿Las ventajas de viajar en business?

La sensaciones del viaje son completamente distintas. Hablamos de la experiencia de viaje. Tienes prioridad en el check-in, lo mismo a la hora de subir al avión. Más libertad para piernas y la regulación de los asientos. Pero hemos invertido en todas las clases para hacer que el trayecto sea más agradable para todos. No sólo para nuestros clientes de business.

¿Cuáles son las previsiones que manejan para esta temporada?

Somos positivos. Hasta el momento, estamos cumpliendo con las previsiones que nos hemos marcado. El año pasado, transportamos a unos 43.000 pasajeros. Este año, con un Boing-757, tenemos unos 2.300 asientos por semana y somos muy optimistas.

Ampliando al mercado español en su conjunto, ¿cómo está el panorama?

Como he dicho antes, volamos, además, desde Madrid y Barcelona durante todo el año. Málaga, en verano. Además, no hay que olvidar los destinos que ofertamos gracias a las aerolíneas que conforman nuestro joint-venture transatlántico, que son KLM y Air France.

¿Diría que el sector de la aviación civil está envuelto en una guerra de precios, una carrera por ver quién es el más barato?

Creo que todos buscamos siempre ser capaces de competir. Pero los precios dependen de varios factores...la estación del año, cuándo se hace la reserva. ¿Hablar de guerra de precios? Yo diría, más bien, que el sector es muy dinámico.