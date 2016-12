La Euroliga mantendrá su formato de 16 equipos para la 2017/2018

La Euroliga 2017/2018 tendrá otra vez 16 equipos. Nada que ver con los rumores de los últimos meses en los que se hablaba de ampliación a 20 o incluso 24 clubes. Eso sí, la noticia no afecta a los intereses del Unicaja porque el baloncesto español tendrá un cuarto equipo en la máxima competición europea, como estaba previsto, que será el mejor clasificado tras los play off de la Liga Endesa, sin contar a Real Madrid, Barcelona y Baskonia. O sea, que la puerta está abierta para que el Unicaja vuelva a la elite continental, siempre y cuando sea el mejor de los «sin licencia» en la lucha por el título liguero de la ACB.

El board de la Euroliga ha tenido esta semana un par de sesiones de trabajo en las que se ha valorado el buen momento que atraviesa la competición y se ha mantenido la idea de seguir con 16 equipos mientras el calendario no permita otra cosa. El lunes se reunieron en Barcelona los 11 clubes con Licencia A. Se ratificó la idea de mantener el actual formato y, en principio, se acordó cerrar la puerta a un posible aumento de los participantes, algo que puede llegar más a medio plazo.

Bertomeu y su gente manifestaron a los clubes su satisfacción porque el nuevo sistema de juego de todos contra todos favorece el espectáculo y ha dado una emoción añadida al torneo.

El martes la reunión fue con varias de las Ligas más importantes de Europa, con la ACB presente en la cita, en la que también se habló del presente y del futuro de la Euroliga y de cómo aunar esfuerzos desde todos los ámbitos para que el baloncesto progrese por el bien común de todas las partes.

La próxima Euroliga seguirá acogiendo a los once clubes con Licencia A (CSKA, Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Maccabi, Panathinaikos, Olympiacos, Efes, Fenerbahce, Armani Milán y Zalgiris). Habrá cuatro licencias B que serán para un equipo de la ACB, otro de la alemana, otros de la adriática y otro de los países del Este (VTB United League). El último billete, el número 16 (Licencia C), se reserva para el campeón de la Eurocup, plaza a la que también opta Unicaja.

Eso sí, hay un par de «problemas» que pueden surgir y para los que hay que estar preparados. Y es que si la presente Euroliga la gana un equipo que no tiene Licencia A (Darussafaka, Estrella Roja, Bamberg, Galatasaray o Unics Kazan), entonces quedará clasificado de forma matemática para la siguiente Euroliga. Si esto ocurriera, entonces el campeón de la Eurocup perdería su Licencia C y dejaría su plaza para ese «sorprendente» ganador de la máxima competición europea. Fuentes de la Euroliga confirmaron ayer a La Opinión de Málaga que así está previsto solucionar esta hipotética situación, algo que puede chocar de frente con los intereses del cuadro verde.

Otra cuestión que está en boca de todos es qué pasará con el Darussafaka Dogus de David Blatt, emergente equipo turco, con un gran potencial económico y deportivo, que además es patrocinador de la competición, pero que no tiene Licencia A ni puede optar a una «B» ya que la Liga turca no cuenta para esas 16 plazas del próximo año.

A pesar de los rumores que hablan de que el equipo de Estambul estará seguro en la 2017/2018, fuentes de la Euroliga aseguraron ayer este periódico que el contrato firmado por el club otomano y por la competición tiene una vigencia de dos años y se acaba este próximo mes de junio. O sea, que el Darussafaka solo podrá jugar la próxima temporada la máxima competición europea si gana este año la Euroliga... o vuelve a recibir una ¡¡invitación!!

Pero, ¿cómo va a haber invitaciones si están las 16 plazas ya repartidas entre las 11 A, las 4 B y la de la Eurocup (C)? Pues hay una puerta abierta a través de la segunda competición continental. Supongamos que el Unicaja gana la Eurocup y además acaba la Liga ACB cuarto, por detrás de Barcelona, Real Madrid y Baskonia. Entonces, los verdes jugarían la Euroliga por su condición de mejor equipo español de los que no tienen licencia, pero su plaza de campeón de la Eurocup quedaría vacante (no correría para el subcampeón) sino que se convertiría en una wild card o invitación (¿Darussafaka?).

Lo mismo podría ocurrir si el ganador de la Eurocup fuera el Bayern, que a su vez hiciera doblete ganando la Bundesliga. Pues los de Baviera irían por ser campeones de Alemania, pero la Licencia C de la Eurocup pasaría a ser una invitación (¿Darussafaka?). También podría pasar esto con los rusos si, por ejemplo, Khimki o Zenit ganan la Eurocup y luego son subcampeones en Rusia tras el CSKA, que es uno de los 11 fijos en la próxima Euroliga por su Licencia A. Entonces jugarían la Euroliga por su competición doméstica liberando la plaza de campeón de la Eurocup (¿Darussafaka?)...

La situación está a sí a punto de entrar en el nuevo año. A pesar de que la Euroliga y la Eurocup son competiciones en las que ha habido muchos cambios los últimos meses, parece que ambos proyectos están ahora más asentados. El Unicaja tiene una doble vía para llegar a la meta. La de la Eurocup –que quedaría pendiente del final de la Euroliga– y la de la Liga Endesa, que sí aseguraría al cien por cien su regreso a la elite del básket del Viejo Continente.