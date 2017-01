La Eurocup comienza hoy

Que no les engañen. La Eurocup, la verdadera competición, arranca hoy. Lo hace en Berlín, ante el Alba. El rival, probablemente, menos fiero del Grupo H. Aunque lo que de verdad debe importarle hoy al equipo malagueño es el propio Unicaja. Sus cambios de «humor». Su doble cara. La Eurocup le ha dado al cuadro verde una larga tregua. Le ha permitido competir al «tran-tran» en la Fase Regular. Y ahora, cuando llega el Top 16, va a exigirle su mejor cara. Porque incluso le ha perdonado ser el equipo menos bueno de su grupo. Le ha dado cuartelillo, dejándole ser cuarto y pasar por la puerta de atrás a la segunda fase del torneo. Pero ahora ya no hay medias tintas. Ya no hay descuidos que valgan. La Eurocup, la verdadera Eurocup, arranca hoy, en el Top 16.

Valencia, Cedevita, Alba Berlín y Unicaja. Ése es el Grupo H. Los dos mejores pasasarán al siguiente escalón del segundo torneo continental. Ser campeón se premia con un cruce con factor pista a favor al mejor de tres partidos. El segundo deberá purgar con sus pecados y jugárselo sin la ventaja de jugar dos partidos a domicilio. Y para el tercero y el cuarto no existe más vida que la que tratarán de salvar en las próximas seis semanas. Porque este «minitorneo» a seis partidos no permite despistes y pagará muy caro los descuidos.

El Unicaja llega a Berlín consciente de que no hay más cera de la que arde y que se juega su prestigio, un valioso título y un impagable billete a la Euroliga. Y todo eso, siendo conscientes de donde venimos, es mucho. El equipo no se ha mostrado fiable hasta ahora. Ha sido capaz de ganar a FC Barcelona, Baskonia o Tenerife. Pero también es cierto que ha caído ante el Tecnyconta Zaragoza, en Badalona, en Murcia, que dilapidó 15 puntos en Andorra y que no le ganó ninguno de los dos partidos al Bayern Múnich. O sea, que con esta carta de presentación uno se puede esperar cualquier cosa hoy.

Joan Plaza tiene un importante contratiempo. Dejan Musli, su pívot de referencia, será baja por un golpe en el cuádriceps. El resto del plantel llega descansado y ha tenido una semana para preparar este vital duelo. En el Top 16 los seis partidos son realmente importantes. Y el Unicaja sabe que debe ganar, para pasar, al menos un partido lejos de Málaga. Y, a priori, la pista del Alba parece la menos complicada de asaltar.

El Alba tiene una plantilla apañada. Pero va a depender del propio Unicaja el resultado del partido. De Plaza y sus rotaciones. De la lógica que se le aplique a la pizarra. De la compensación entre el juego interior-exterior. De esos pequeños detalles que luego resultan ser tan importantes. Plaza también tiene ante sí el reto de ganar el primer partido del año en el Unicaja, ya que en los tres anteriores duelos que abrieron el año perdió. El Unicaja arranca la Eurocup. Veremos si está preparado.