El Unicaja debuta con victoria en Berlín en el Top 16

El Unicaja ha arrancado el Top 16 de la Eurocup con una importante victoria en la pista del Alba Berlín (69-77), que le coloca como líder tras la primera jornada de su grupo, ya que el Valencia ganó en Zagreb al Cedevita por 86-89. Los malagueños cimentaron su triunfo en un gran segundo cuarto para irse al descanso mandando por 26-41. Después, el equipo de Joan Plaza aguantó las acometidas del Alba, que echó muchísimo de menos a sus dos pívots, que fueron baja, el bosnio Kikanovic y el serbio Radosavljevic. El Unicaja, sin otro de sus pilares, Dejan Musli, sacó a relucir su mayor fondo de armario y su mayor acierto exterior.

Jeff Brooks acabó como el máximo anotador del partido, con 15 puntos, bien secundado por los 13 de Dani Díez y los 12 de Waczynski. Plaza jugó bien sus cartas, "castigó" únicamente a Lafayette, al que el jarabe de banquillo le sentó de perlas, porque cuando salió en el último cuarto anotó siete importantes puntos.

El Unicaja da un paso al frente muy imporntante en este Top 16 de la Eurocup y el próximo miércoles recibirá en el Martín Carpena al Cedevita Zagreb de Veljko Mrsic, que cayó en casa ante el Valencia. Malagueños y valencianos, con sus victorias a domicilio, se posicionan como los dos candidatos más serios a pasar de ronda.

Cuarto 1

Intercambio de canastas en el arranque, con un triple de Nedovic y una de dos de Waczynski: 4-5. Vargas falla dos tiros y el Unicaja corre: 4-7. El Alba se muestra después muy impreciso, sin duda echando de menos las bajas de sus dos pívots: el bosnio Kikanovic y el serbio Radosavljevic. Tiene que hacer un triple cambio el entrenador turco del Alba, Ahmet Caki, porque no ve claridad en sus hombres. El Alba lo basa todo en sus triples y por fin ven aro, con triple de Milosavljevic. El que se atasca ahora es el Unicaja, con fallos de tres de Brooks y una pérdida de Alberto Díaz. Lo aprovecha el Alba: 10-7. A 3:22, Plaza decide mover por primera vez su banquillo y entra Kyle Fogg por Alberto Díaz. El Unicaja en seguida lo agradece y se anota un parcial de 0-6: 10-13. Sufre el Alba, realmente pobre por dentro. Entra Viny por N'Diaye. Corta la racha el Alba, con un mate de Gaffney, que eludió sin problemas a Brooks. Triple de Fogg para cerrar el cuarto: 12-17.

Cuarto 2

Cuatro faltas muy rápidas del Unicaja nada más arrancar el cuarto, lo que permite al Alba tener bonus desde el primer minuto y medio. Pero los alemanes siguen sin acertar de tres puntos y no son capaces de poner un balón en la pintura. Máxima del Unicaja tras triple de Waczynski (12-20), que inmediatamente se va al banquillo. A 7:55 ya tiene tiros libres el Alba y Malcom Miller no perdona: 14-20. Triple de Dani Díez (18-26), pero replica Giffey con otro, que además se empeora por una de las inocentes faltas de N'Diaye, en defensa en la lucha por el rebote. El Unicaja aprovecha las ventajas por dentro para sacar el balón por fuera y buscar el lado débil para anotar otro triple, con Alberto Díaz acertado: 21-31, a 4:17 del descanso. Y rebaña Brooks cerca del aro: 21-33. Y otra bomba, para Jamar Smith: 23-36. Y otro más para el escolta americano: 25-39. Tapón ilegal de Viny, que los árbitros no señalan. Y sigue haciendo daño Brooks por dentro: 25-41. Alberto Díaz lleva el partido como más le conviene –Lafayette ni siquiera ha aparecido al descanso– y con Smith tirando y haciendo lo que sabe. Al intermedio: 26-41.

Cuarto 3

El joven Akpinar sale muy acelerado y Alberto le roba una bola y le saca una falta. Sin embargo, el Unicaja "tontea" demasiado y el Alba trata de correr. Miller anota y Gaffney machaca para obligar a Plaza a pedir un tiempo muerto: 33-43. Rompe la sequía Brooks con un triple, después de que Plaza mandara al banco a Nedovic para dar entrada a Fogg. Primera canasta del canadiense Carl English, ex de Tenerife. Y otro triple para Jamar Smith, para tranquilizar la situación: 35-49. Y otro más para Díez, tras asistencia de Suárez. El partido se convierte en un intercambio de triples, con otro para el local Akpinar: 41-52. Afina la puntería el serbio Milosavljevic, con dos triples consecutivos, que aprientan muchísimo el partido: 49-54. Brooks pone con un triple al Unicaja 10 arriba al final del cuarto: 49-59.

Cuarto 4

Lafayette sale por primera vez, al comienzo del último cuarto. Dani Díez demuestra que tiene la "mano tonta" y anota otro triple desde la esquina, tras un gran pase de Brooks. Y anota en suspensión el base americano recién ingresado en la pista. Jamar Smith pierde una bola por tratar de "amasar" la bola pero compensa Lafayette con otra canasta muy inteligente: 55-66. Errores en el Unicaja en ataque, con mal tiro de Lafayette y pérdida de Nedovic, pero tampoco el Alba es capaz de sumar. Nedovic quiere hacer la guerra por su cuenta y se equivoca, aunque en su último intento se encuentra el brazo de Milosavljevic y lanza tres tiros libres: 57-69, a 4:17. Triples que meten mucho miedo de Milosavljevic y Atsur (63-69). Pero aparece Lafayette, con un dos más uno: 63-72. Plaza hace coincidir ahora a Alberto, Fogg y Nedovic. Fogg falla dos tiros seguidos y el Alba trata de seguir en el partido: 67-72. Nedo, muy flojo, mete un canastón en penetración: 67-74 a 1:11. Y otro dos más uno, para Brooks: 67-77. Al final, 69-77.