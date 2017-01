Ganar en Sevilla siempre sabe mejor

Dejan Musli ha viajado a Sevilla pero no podrá jugar.

El Unicaja disputa en esta matinal de domingo (12.30 horas/Movistar) uno de esos partidos que siempre quieres ganar. Un derbi es un derbi. Y el Real Betis Energía Plus-Unicaja tiene un sabor especial. La victoria, desde los tiempos del Caja San Fernando, siempre se ha saboreado con mayor pasión en la entidad financiera. Y al aficionado siempre le «pone» más el triunfo ante el conjunto sevillano. Así que olvidando que el equipo malagueño ya está matemáticamente clasificado para la próxima Copa del Rey de Vitoria 2017, el Unicaja deberá competir hoy a su mejor nivel si quiere derrotar a un rival que atraviesa justo su mejor momento de la temporada. Un equipo que está repleto de amigos como Berni Rodríguez y Alfonso Sánchez, entrenado por un ex como Zan Tabak, y que acaba de ganarle al Real Madrid y al Bilbao Basket. O sea, que hoy en Sevilla no se van a repartir caramelos. San Pablo no va a ser la Alameda en la tarde de la cabalgata de Reyes. Habrá que trabajar y sufrir por una victoria que sigue siendo necesaria.

La derrota del Bilbao Basket en casa ante el Gran Canaria le ha dado un billete directo, ya de forma matemática, al Unicaja para la cita de Vitoria. El objetivo ya está conseguido. Ahora hay que seguir puliendo y sumando. A largo plazo, hay que obtener la mejor clasificación posible para los play off. Y, no hay que olvidarlo, el Unicaja todavía puede ser cabeza de serie en la Copa del Rey. O sea, que hay mucho en juego.

Joan Plaza se llevó a su expedición el sábado por la mañana a Sevilla, con Dejan Musli incluido. El serbio ha viajado pero no está para jugar. Salvo «milagro» de la Macarena, hoy no podrá vestirse de corto. Es la única baja que tendrá el entrenador, que será homenajeado en los prolegómenos del encuentro. El club sevillano quiere agradecerle que con él en el banquillo, el equipo rozó la gloria con los dedos y se proclamó subcampeón de la Eurocup.

Debe presentar Plaza el mismo equipo que ganó en la pista del Alba Berlín. Sin Musli, el Unicaja pierde todo su producción interior. Así que hay que pedirle un puntito más a Suárez y Brooks por dentro y, especialmente, a toda la artillería exterior, el gran potencial de este Unicaja 2016/17.



El rival, en su mejor momento

En San Pablo, insisto, aguarda el Real Betis Energía Plus más en forma del curso, tras vencer como local al Real Madrid y en la cancha del RETAbet Bilbao. El equipo que entrena el croata Zan Tabak ha crecido mucho en su rendimiento con la incorporación al equipo del pívot esloveno con pasaporte austriaco Rasid Malhabasic. Se ha podido ver en los buenos partidos que hizo la pasada semana ante rivales de la zona alta de la tabla. Primero en el Palacio San Pablo ante el líder Real Madrid (86-85) y después en Bilbao (82-85). Querrá repetirlo, con el malagueño Alfonso Sánchez en la pista. Y con Berni Rodríguez en el palco.

El Unicaja ha perdido en sus dos últimas visitas a Sevilla y jamás en la historia lo ha hecho en una tercera ocasión. Es decir, que hay que ganar por el escudo del club. Hoy, a partir de las 12.30 horas, derbi de altura en San Pablo.