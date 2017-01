Plaza: "Queremos ganarlo todo y esto no es Disneyland"

Joan Plaza habló hoy en Sevilla, tras la derrota ante el Real Betis Energía Plus, en una doble vertiente. Plaza no vende motos, no es su forma de actuar. Pero hoy en Sevilla se mostró distante, lejano, viendo una realidad que parece ser diferente a la que atisba su afición.

"Yo querría ser Brad Pitt y que mi mujer fuera Julia Roberts... No estamos tan lejos de nuestros rivales. Estamos con más partidos ganados que perdidos. Nos faltan un par de victorias. No nos faltan muchas más. Estamos a una de Valencia o Baskonia. Quiero que entiendan que estamos en el camino. Ya estamos en la segunda fase de la Eurocup y en la Copa del Rey. Ahora vamos a la Copa, donde no han jugado siete jugadores... Hay que ser consecuentes con lo que tenemos. Echo de menos alguna victoria fuera, la de Joventut o Andorra. Competimos mejor que el año pasado", dijo el técnico.

"El reto ahora es estar en la Copa y ahora queremos llegar bien a la Copa del Rey. Si puede ser ganando todo... pues esto no es Disneyland. Yo lo dije y luego no me gusta que se comunique de otra forma. Dije que me gustaría ser uno de los favoritos para estar en la Eurocup. Pero Valencia está por encima de nosotros, con más presupuesto. Nuestra plantilla actual es ésta y estamos siendo más competitivos. Otra cosa es que nos defraude perder en Sevilla, donde perdió el Madrid, o que ganes al Barcelona y parece que no... El año pasado perdíamos muchos partidos por más de 20 puntos. Somos competitivos, no constantes. Estamos mejorando y arañando minutos. Yo voy a por todas. Y en el equipo tenemos claro dónde queremos llegar en cada competición", continuó el técnico.

El equipo no pudo celebrar estar en la Copa ganando: "Estar en la Copa hubiésemos firmado estar a comienzos de temporada. Nos hubiese gustado tenerla con el partido de hoy ganando. El detalle de no ganar hoy hace que no lo puedas hacer con toda la euforia", explicó. Y señaló que espera que el equipo siga mejorando.

"Nosotros queremos llegar a jugar como entrenamos y hay veces que no hemos podido trasladar ese nivel de entrenamientos en los partidos. Tenemos una ansiedad... Sólo se reproduce en un partido. Cuando te pones a ese nivel, luego están los detalles y la suma de pequeños detalles generan un punto impotencia. Es más la sensación de no ser capaces de jugar al máximo nivel, para el que estamos sembrando y eso acabará saliendo. Es una inversión de tiempo en la que los entrenadores sufrimos", zanjó.