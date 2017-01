El Unicaja sale colorado de Sevilla

Al Unicaja se le ha atragantado Sevilla. El equipo malagueño ha perdido ante el Real Betis Energía Plus (76-68) tras ir todo el partido al rebufo de los sevillanos, en un encuentro si control, en el que la baja de Dejan Musli fue una montaña imposible de escalar para los hombres de Joan Plaza. Es la tercera derrota consecutiva del cuadro cajista en San Pablo, algo que jamás había ocurrido en la historia del club. Y fue justísima, sin reproches. Al Unicaja le han sacado los colores en San Pablo. Como ocurrió el año pasado. Un equipo que hace unos meses estaba abocado a la desaparición. Pero que demostró tener en esta matinal dominical más alma, más carácter, más hambre.

El Unicaja pierde su primer encuentro de 2017 y no puede celebrar con un triunfo su pase matemático a la Copa del Rey de Vitoria. El Unicaja cayó con justicia. Mahalbasic, primero; y Triguero, después, se adueñaron de la zona verde. Y en un mal día en el lanzamiento exterior, el Unicaja naufragó y mostró sus tremendas carencias interiores. Un horror lo de N'Diaye. Muy verde Viny. Y sin un "cuatro y medio" en esta plantilla mal confeccionada, al Unicaja le tocó sufrir y perder ante el Real Betis Energía Plus por 76-68.

Cuarto 1

Salida explosiva del Real Betis Energía Plus, con un 7-0 incontestable. Tras casi tres minutos anota Jamar Smith la primera canasta, un triple, pero Lockett responde rápido: 9-3. Mahalbasic vuelve literalmente loco a N'Diaye, que no puede con el talento del pívot recién llegado al equipo sevillano. Mahalbasic fuerza una antideportiva a N'Diaye, que se va al banquillo tras menos de cuatro penosos minutos. Con la baja por lesión de Dejan Musli, Suárez se empareja ahora con el pívot, que le saca otra canasta. Siete puntos para él en cuatro minutos y 12-3 para el Real Betis Energía Plus. El Unicaja encuentra aire con Jamar Smith, que enchufa otro triple, mientras el polaco Waczynski tiene el punto de mira muy desviado. Es el escolta americano el que mantiene al equipo, que firma un par de buenas defensas y logra empatar: 12-12, a 3:22. Los cambios de Zan Tabak no le sientan bien a su equipo y tampoco hay acierto exterior. Sí que el Unicaja logra enchufar. Un triple de Lafayette, titular, pone al Unicaja por primera vez en ventaja, tras un parcial de 0-12: 12-15. A Nachbar se le salen los balonces desde dentro del aro y Alfonso Sánchez rompe la racha sevillana de tres: 15-15. El Unicaja ya está en el partido, pero Viny Okouo comete dos pérdidas con todo a favor para hundir el aro. El Unicaja se marcha perdiendo por 17-16.

Cuarto 3

Tercera de N'Diaye, que se va tras sólo 18 segundos de partido. Y Nachbar castiga con su primer triple: 35-25. Waczynski falla su quinto triple consecutivo y Sevilla no perdona, con Milosevic: 38-27. Entre Smith y Brooks sostienen al Unicaja en ataque: 38-31. Plaza sigue sin "cinco" y refuerza el rebote con Dani Díez como "tres". Lafayette también se va al banco. El Unicaja juega con Díaz,Smith,Díez,Brooks y Suárez. Dos libres para Smith: 40-33, a 5:18. Tiempo de la TV, tras otro tiple local, de Lockett: 43-33, a 4:29. Intercambio de canastas que no ayudan al Unicaja: 50-39, a 1:27. Entra el desaparecido Fogg. Produce Viny un rebote en ataque y anota en la personal: 50-41. Tiempo de Zan Tabak, a 56 segundos. Nedovic colabora con dos más: 50-43. Alberto robó y tuvo la última, pero se le escapó.

Cuarto 4

Triple de Fogg. Tiene dos intentos solos Brooks para ponerse muy cerca, pero falla ambas. Y luego roba, pero comete falta en ataque. El Betis sigue a lo suyo, sumando poco a poco: 54-46, a 7:36. Cuarta falta de Alfonso Sánchez. Roba otro Brooks y machaca al contragolpe: 54-50. El Unicaja está muy cerca, pero saca un dos más uno Radocevic, ante Fogg, 57-50, a 6:40. Mal triple de Alberto Díaz, con poca confianza en el triple, pero Fogg rebotea y fuerza la falta: 57-52, a 6:20. Fogg anota su séptimo punto en apenas cuatro minutos: 57-54. La afición malagueña ya se oye en San Pablo. Alberto Díaz anota dos libres: 57-56. Los dos equipos ya están en bonus, cada falta va a la línea de 4,60 metros. Radicevic toma aire para los sevillanos: 61-56. Y Carlos Suárez responde con un tres más uno: 61-60, a 4:21. Plaza mete todo lo que tiene en pista al dar entrada a Smith por Alberto. Juega con Fogg, Smith, Nedovic, Brooks y Suárez. Carlos Suárez falla su primer tiro libre en toda la Liga, y empata 61-61. Buenas acciones de Triguero, que anota de dos y luego saca la falta para poner al Real Betis Enegía Plus: 65-61, a 3:17. Triple de Nedovic y responde sobre la bocina Stojanovski: 70-64, a 1:43. Nedovic falla de tres y Stojanovski anota una bandeja a placer: 72-64, a 1:09. Triguero manda en la zona y el partido se acaba con 76-68.