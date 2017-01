El Unicaja se olvida de anotar

Cuarto 2

De nuevo sale el Unicaja dormido, errático en ataque, y el Betis lo aprovecha para que Chery anote dos canastas a contragolpe y a placer: 21-18. Fogg se va al banquillo tras cuatro minutos y entra Alberto por primera vez. Malos minutos ahora de Betis y Unicaja, que no ven ahora, pierden balonces y dejan el electrónico en un triste 21-18 casi 15 minutos de parrtido. Vuelve a pista N'Diaye por Okouo, a 4:·30. El senegalés falla dos tiros libres y no captura un rebote muy fácil. No perdona Mahalbasic y los sevillanos vuelven a marcharse: 26-18. El Unicaja sólo anota dos puntos en siete larguísimos minutos. Rompe la sequía Nedovic, con un triple: 26-21. Tiempo muerto y triple de Chery: 29-21. Mueve el banco Plaza, que sienta a Dani Díez para apostar por Waczynski. También entra Smith por Nedovic. El equipo lo agradece: 29-25, a 58 segundos. Alberto pica en el intento triple de Chery y le saca tres tiros libres a 1,9 segundos del descanso: 32-25. Con este marcador se llega al descanso.

Cuarto 1

Salida explosiva del Real Betis Energía Plus, con un 7-0 incontestable. Tras casi tres minutos anota Jamar Smith la primera canasta, un triple, pero Lockett responde rápido: 9-3. Mahalbasic vuelve literalmente loco a N'Diaye, que no puede con el talento del pívot recién llegado al equipo sevillano. Mahalbasic fuerza una antideportiva a N'Diaye, que se va al banquillo tras menos de cuatro penosos minutos. Con la baja por lesión de Dejan Musli, Suárez se empareja ahora con el pívot, que le saca otra canasta. Siete puntos para él en cuatro minutos y 12-3 para el Real Betis Energía Plus. El Unicaja encuentra aire con Jamar Smith, que enchufa otro triple, mientras el polaco Waczynski tiene el punto de mira muy desviado. Es el escolta americano el que mantiene al equipo, que firma un par de buenas defensas y logra empatar: 12-12, a 3:22. Los cambios de Zan Tabak no le sientan bien a su equipo y tampoco hay acierto exterior. Sí que el Unicaja logra enchufar. Un triple de Lafayette, titular, pone al Unicaja por primera vez en ventaja, tras un parcial de 0-12: 12-15. A Nachbar se le salen los balonces desde dentro del aro y Alfonso Sánchez rompe la racha sevillana de tres: 15-15. El Unicaja ya está en el partido, pero Viny Okouo comete dos pérdidas con todo a favor para hundir el aro. El Unicaja se marcha perdiendo por 17-16.