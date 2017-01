Plaza: "Sigo teniendo buenas vibraciones"

Había muchos temas que preguntarle a Joan Plaza tras la derrota en Sevilla ante el Real Betis Energía Plus, especialmente porque el equipo muestra debilidades palpables, en San Pablo no dio la cara con 37 triples –récord histórico– y mostró un discurso menos ambicioso de lo que había hecho en sus tres temporadas anteriores en Málaga en el proyecto del Unicaja.

El equipo está clasificado ya para la Copa del Rey y también en el Top 16 de la Eurocup. Y el técnico tiene buenas vibraciones, según explicó esta mañana, en la previa ante el Cedevita: "Sigo teniendo buenas sensaciones. Luego faltará que los astros se unan y no se rompa nada", dijo Plaza, al que se le preguntó por las debilidades de Hamady N´Diaye, si hay opciones de fichar otro pívot y qué ha ocurrido con el dinero que se liberó al canjear a Trevor Mbakwe por N´Diaye, de un caché inferior.

"Nadie me ha dicho nada sobre eso (que haya dinero para fichar). Estoy seguro de que Carlos Jiménez siempre está buscando alternativas en esa posición y en todas. Si algo surgiera él lo podría plantear. Al final de verano teníamos a Musli y Mbakwe. Nuestro quinto pívot es un chico de 19 años, que en un tiempo será un jugador muy importante. Pero en otros equipos de ACB o Europa, el quinto pívot es un jugador de la selección española o americano. Cuando tienes que cambiar cromos tan tarde pues tienes un problema. Dejan junto a Trevor era una pareja muy sólida. Luego el mercado es complicado a esas alturas. Dejan ha de aprender a jugar de nuevo dos competiciones. Él está en esa línea, aprendiendo a sufrir, a jugar con dolor, ser necesario no anotando, sino rebotando. Ese es el proceso. Hemos de ser conscientes", explicó el coach.



En la diana está Hamady N´Diaye, un superespecialista que no puede suplir a Musli por sus condiciones técnicas y que no acaba de aportar lo esperado. "Es un jugador que era, que es un gran complemento si Dejan juega 27 ó 29 minutos€ Es muy especialista, tiene pasado NBA, se queda con pequeños. Pero le falta el conocimiento de haber jugado en Europa o ACB. Sabíamos lo que estábamos fichando. Lo que hemos de hacer es consecuentes. Unicaja ha de ser consecuente con lo que ficha. Es fácil si va mal buscar alternativas, no para nosotros, porque económicamente no podemos. Él no puede asumir el papel de Dejan. Viny podría jugar antes que él. Es específico, con tapones, intimidación y corriendo. La posición de pívot es muy clara. Viny va en buen camino. Paró el entreno por las cosas que hace en los entrenamientos. Pero es Viny", explicó.

"Sigo teniendo buenas sensaciones. Luego faltará que los astros se unan y no se rompa", comentó sobre lo que le espera al equipo. Y mantuvo que, tras ver de nuevo el partido de Sevilla, no cambiaría demasiado. "Cuando fallas 30 triples, igual que nos compensa, también nos pierde. Excepto dos triples lanzados mal tirados o seleccionados, el resto está bien tirado. Te vas jodido como entrenador, pero eran tiros liberados. No hablo de tener un 46% de acierto, que es el que teníamos, pero tampoco un 16% como el domingo. Sevilla se cerró y toleró ese tiro. Estaban bien tirados esos tiros. No puedes venir aquí tras ver el vídeo y apretar a nadie. No nos podemos acordar de esa capacidad de tirar triples cuando perdemos. Tenemos plan b, c y d, y algunos lo podemos utilizar y otros no. Entiendo el disgusto de ir allí y perder, siendo conscientes de quiénes somos", continuó.

El problema del base

Los focos apuntan al puesto de "cinco" por los problemas de Dejan Musli, baja los dos últimos partidos. Pero también hay problemas en la dirección de juego. Plaza también repasó qué tiene en ese puesto. "Tenemos claro que Alberto siempre te da. Salga del banquillo o titular, de uno o dos o tres, él siempre suma. A veces la responsabilidad puede llevar a abrumarle. Hemos de ser conscientes de que tenemos una pequeña bala atómica que es Kyle –Fogg–, pero que la persona que tiene el punto de experiencia, aunque todos esperemos más de él, vosotros, yo, su mujer, su hijo€ es Lafayette. Él tiene el término medio. No tiene ni la defensa de Alberto ni el ataque de Kyle", resumió.



Musli, OK

El equipo recupera a Dejan Musli para el partido contra el Cedevita de mañana, en el Top 16 de la Eurocup. "Dejan se entrenó ayer, hizo medio entreno de buena calidad, entonces quiero pensar que hará un buen entreno y que jugará. Contamos con él, y mucho. Si hubiera alguna sorpresa habría que tirar de cuestiones que no queremos utilizar. Dani Díez no se entrenó por un problema de tobillo. Tenemos esperanzas que hoy haga parte, pero fue una torcedura muy fuerte. Se le paró por precaución. Trabajó con los fisios".

Mañana llega el Cedevita de Veljko Mrsic, un partido "muy importante". "A todos nos gusta hacerlo mejor. Estamos en la línea de hacerlo mejor y ahora queremos meternos en la siguiente fase de la Eurocup. Tiene muy buen equipo, no solo Boatright. Marko Tomas le he entrenado, tiene talento y capacidad. Arapovic nos hizo daño el año pasado. Shurna, del Valencia, es un gran triplista. Miro Bilan no hace falta explicar quién es€ Y Begic cuando está en forma es peligroso. Hemos de ponernos y no esperar el resultado, el marcado. Hemos de ser serios, no tener lagunas. Ellos hacen de todo, de defensas y ataques. Juegan a veces lejos del aro. Como decía Angel Cañete son más peligrosos con el partido roto. El base tiene licencia. Es más peligroso de lo que parece. Su entrenador conoce la casa". Y continuó diciendo que sigue a la espera de ese gran partido y del famoso 60-40 que espera en ataque.

"Nosotros estamos aún en esa lucha por hacer partidos enteros de calidad, por no tener lagunas grandes, no depender sólo del juego interior o exterior. Estamos esperanzados en que eso está pro venir, se están cumpliendo las etapas que queríamos. Es importante no tener dientes de sierra tan pronunciados. Seremos competitivos como el que más si estamos al cien por cien. Siempre hemos intentado tener una compensación, tener 60% de anotación de perímetro y 40% interior. Ha sido los últimos cuatro años. Es lo que siempre buscas. No sales a decir: "Vamos a materles metiendo triples". Pero si ellos colapsan la zona y estás solo, has de tirar. No tenemos el 60-40. Dejan está ahí, Brooks está creciendo, Carlos hace su trabajo y aún no están Ndiaye y Viny. Hemos de mejorarlo".