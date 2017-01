Y en el tiro libre 41, Carlos Suárez acabó con su idilio desde la personal en ACB

Carlos Suárez rompió el domingo en Sevilla su idilio con el tiro libre. Hasta el encuentro ante el Real Betis Energía Plus, el madrileño era el gran dominador de la ACB en la línea de 4,60 metros. Se había mostrado infalible en la competición nacional. 39 tiros libres y 39 lanzamientos convertidos. No había fallado ni uno solo. Un 100 por 100 que era la alegría de un Unicaja que esta temporada no se está mostrando acertado en esta importante faceta del juego. De hecho, el equipo malagueño es el undécimo de la ACB, con un porcentaje del 74,43%.

Suárez se fajó en Sevilla y tuvo que actuar, en muchos momentos del partido, de «cinco», debido a la baja de Dejan Musli. El capitán verde apenas miró aro hasta el momento de la verdad, cuando anotó un triple. Una acción en la que además recibió falta personal. Carlos anotó el adicional y el Unicaja se puso a sólo un punto: 61-60. Suárez anotó su cuadragésimo tiro libre consecutivo en la ACB.

En la siguiente acción, el «capi» volvió a recibir una falta. Era su tiro libre 41 en 16 partidos. Pero esta vez ocurrió lo que jamás había sucedido antes este curso. Suárez imitó su ritual de siempre. Se situó en la línea de 4,60 metros. Pero esta vez, el lanzamiento no entró. Faltaban 3:46 minutos para el final. No perdonó el segundo tiro libre. Era su cuadragésimo primer acierto en 42 intentos. Suárez empató el encuentro: 61-61. Su racha se acabó en ese momento.

El de Aranjuez ya no es el mejor lanzador de tiros libres de la Liga Endesa. El base serbio del Manresa, Aleksandar Cvetkovic, ha firmado hasta el momento un inmaculado 32 de 32, aunque el balcánico está lesionado y sólo ha disputado 11 partidos. Suárez se queda, tras 15 encuentros disputados, en 41 de 42, con un 97,6%. El tercero en discordia es el veterano Albert Oliver, del Gran Canaria, con 27 de 28 (96,4%).

En la Eurocup, Suárez también mantiene una racha soberbia. El ala-pívot ha lanzado 22 tiros libres y ha convertido 20, un 90% de acierto. Su balance en toda la temporada es de 61 de 64, con el 95% de acierto.