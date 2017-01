Unicaja-Cedevita: Prohibido fallar en la Eurocup

A pesar de que el ambiente en torno al Unicaja no es el mejor estos días, después de la derrota en Sevilla, los rumores de cambio de «cromos» en la plantilla, las críticas directas a varios jugadores o la creciente falta de empatía de la afición hacia el otrora idolatrado Joan Plaza; lo cierto es que hoy es un día muy importante para el Unicaja en el que todo debe de quedar al margen para centrar esfuerzos de equipo y afición en ganar al Cedevita de Croacia, en la que será la segunda jornada del Top 16 continental.

Hay muchísimo en juego. Eso tiene que tenerlo muy claro todo el mundo. En esta liguilla de seis jornadas en mes y medio no hay margen de error. Los verdes sumaron en Berlín la semana pasada un triunfo de oro. Pero de poco valdrá si no convierte el Carpena en un fortín inexpugnable hoy y el resto de jornadas caseras.

El equipo necesita una alegría después de la dura derrota sevillana. Nunca hace gracia perder el derbi, pero es que las sensaciones e incluso las declaraciones postpartido fueron todavía más dolorosas que los propios 40 minutos en sí, en los que el equipo siempre fue a remolque de un rival inferior, que no demostró nada y que ganó porque fue, simplemente, el menos malo de la matinal del domingo.

Hay una buena noticia: Dejan Musli vuelve tras sus problemas físicos. Oficialmente es duda, pero parece que sí estará vestido de corto. Visto lo visto ante el Real Betis Energía Plus, tener al serbio en la pintura será un alivio. El Unicaja no puede depender siempre de sus tiradores. Es demasiado arriesgado, por mucho que tengas en tu plantilla tíos tan buenos como Smith, Fogg o Nedovic. El center serbio no estará al cien por cien esta noche, pero seguro que hará una buena labor... si es que juega. Falta hará porque en el Cedevita juega Miro Bilan, ese pívot que cada verano se rifan 10 ó 12 equipos europeos en el mercado estival, pero que acaba siempre quedándose en Zagreb.

La verdad es que la oportunidad de seguir sumando en Europa es evidente. El Cedevita es, a priori, el peor equipo de este grupo H. Jugando en el Carpena no cabe otra cosa que ganarles. Y claro, esa hipotética victoria pondría esta noche a los verdes con 2-0 en la clasificación y medio billete en el bolsillo camino del play off de cuartos de final. O sea, muy cerca del objetivo mínimo de un Unicaja que empezó la Eurocup siendo uno de los máximos favoritos y que me resisto a pensar –a pesar de los pesares– en que no esté luchando por el segundo título continental el próximo mes de abril.

Habrá que ver cómo está el Carpena y cómo recibe y apoya a los suyos. Los aficionados más activos en las redes sociales ha sido estos últimos días muy críticos y se ha hablado incluso de pitar a Plaza en la presentación del equipo. No parece una postura muy inteligente ir al campo a poner nervioso a tu propio equipo y/o entrenador. La afición debe «morir» por los suyos desde el minuto 0 al 41. Siempre lo he pensado y siempre lo defenderé. Es la única manera de crecer. Equipo + Afición es una suma que siempre da buenos dividendos.

La cita es a las 20.45 horas. Para volver a jugar la Euroliga con los más grandes del continente hay que merecerlo vía ACB o vía Eurocup. El camino europeo es el atajo ideal. Hoy es el día indicado para dar otro paso más hacia el ansiado objetivo. Ojalá.