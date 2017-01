El Unicaja logra marcharse por delante del Cedevita al descanso

Segundo cuarto

Smith pone al equipo a dos puntos (16-18) con un nuevo triple, pero el Cedevita tiene más claro a lo que juega y lo ejecuta bien: 17-25. El Unicaja vuelve a mostrarse muy limitado, con pocas ideas, abusando del triple. El Cedevita, sin sus americanos exteriores, y con el joven Musa, pone los 9 arriba tras canasta de Shurna: 20-29. Otra vez de tres, con un triple de Fogg, anota el Unicaja. Tiene que pedir tiempo muerto Plaza, porque su Unicaja no juega absolutamente a nada: 25-31. Sale Alberto Díaz por primera vez, con menos de cuatro minutos para el descanso, y nada más hacerlo ya roba un balón y provoca una falta. Mrsic vuelve a poner en pista a James y Boatright, pero ambos vuelven sin la chispa de antes. Ambos cometen sendas infracciones, con pasos. El croata pide tiempo, con 27-31, a 2:40. Y vuelve con el Cedevita en zona. Suárez, desde el tiro libre, pone el 33-33. Los croatas sufren ahora para anotar. Y el Unicaja se va al descanso por fin ganando, tras un triple de Alberto Díaz tras asistencia de Nedovic: 36-33.

Primer cuarto

Plaza sale a la pista con Lafayette, Nedovic, Waczynski, Brooks y NDiaye. El polaco anota dos triples rápidos que ponen al Unicaja 8-5. Pero enseguida surgen problemas. Lafayette pierde un balón y los americanos Boatright y James no perdonan: 8-15. Plaza no para el partido, no pide tiempo, y sí que modifica su línea exterior, dando entrada a Fogg y Smith. Anota el tercer triple Waczynski: 12-15. Veljko Mrsic, exjugador del Unicaja y entrenador del Cedevita, sienta a Bilan y le echa una bronca terrible. Canasta inverosímil de Musli, que regresa tras dos partidos lesionado, al palmear hacia atrás un pase horrible de Fogg. Pero está mal el pívot, sin buenas sensaciones. Al final del cuarto, 13-17.