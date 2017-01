Victoria redonda del Unicaja ante el Cedevita

No necesitó el Unicaja su mejor versión para apuntarse la victoria ante el Cedevita Zagreb (73-59), un triunfo sin brillo, con poco juego, pero que es vital. A estas alturas del Top 16 de la Eurocup lo único importante es ganar. Y el Unicaja, además de hacerlo, logró una renta de 14 puntos, que ante posibles dobles o triples empates es oro puro.

Estuvo el Unicaja otra vez apático, especialmente en una primera parte insoportable, sin recursos, con poquísimo juego. Pero luego, en el tercer cuarto, mejoró. Desde la defensa, con Alberto Díaz y Carlos Suárez siendo importantes puntales. Con buenos minutos de Nedovic –que acabó lesionado en su pierna derecha– y la exquisita puntería de Waczynski.

Los croatas de Veljko Mrsic hicieron de la anarquía su bandera a la hora de la verdad. Y los arreones de Boatright, primero, y James, después, le resultaron insuficientes. El Unicaja se queda líder de su grupo, con dos triunfos sin derrotas, igual que el Valencia, que derrotó 85-80 al Alba Berlín. El próximo miércoles ambos se jugarán en el Carpena quién es el mejor del grupo. Y el Unicaja deberá jugar mucho mejor si quiere tener opciones.



ASÍ TE LO HEMOS CONTADO

Primer cuarto

Plaza sale a la pista con Lafayette, Nedovic, Waczynski, Brooks y NDiaye. El polaco anota dos triples rápidos que ponen al Unicaja 8-5. Pero enseguida surgen problemas. Lafayette pierde un balón y los americanos Boatright y James no perdonan: 8-15. Plaza no para el partido, no pide tiempo, y sí que modifica su línea exterior, dando entrada a Fogg y Smith. Anota el tercer triple Waczynski: 12-15. Veljko Mrsic, exjugador del Unicaja y entrenador del Cedevita, sienta a Bilan y le echa una bronca terrible. Canasta inverosímil de Musli, que regresa tras dos partidos lesionado, al palmear hacia atrás un pase horrible de Fogg. Pero está mal el pívot, sin buenas sensaciones. Al final del cuarto, 13-17.

Segundo cuarto

Smith pone al equipo a dos puntos (16-18) con un nuevo triple, pero el Cedevita tiene más claro a lo que juega y lo ejecuta bien: 17-25. El Unicaja vuelve a mostrarse muy limitado, con pocas ideas, abusando del triple. El Cedevita, sin sus americanos exteriores, y con el joven Musa, pone los 9 arriba tras canasta de Shurna: 20-29. Otra vez de tres, con un triple de Fogg, anota el Unicaja. Tiene que pedir tiempo muerto Plaza, porque su Unicaja no juega absolutamente a nada: 25-31. Sale Alberto Díaz por primera vez, con menos de cuatro minutos para el descanso, y nada más hacerlo ya roba un balón y provoca una falta. Mrsic vuelve a poner en pista a James y Boatright, pero ambos vuelven sin la chispa de antes. Ambos cometen sendas infracciones, con pasos. El croata pide tiempo, con 27-31, a 2:40. Y vuelve con el Cedevita en zona. Suárez, desde el tiro libre, pone el 33-33. Los croatas sufren ahora para anotar. Y el Unicaja se va al descanso por fin ganando, tras un triple de Alberto Díaz tras asistencia de Nedovic: 36-33.

Tercer cuarto

Plaza sale a pista con un cinco muy agresivo, con tres pequeños por fuera (Alberto, Fogg y Nedovic) más dos pequeños por dentro: Brooks y Suárez. La idea es defender y correr. La cosa no le sale demasiado mal, a pesar de dos errores en la personal de Fogg, ya que el Unicaja pone su máxima renta: 39-34, a 7:14. Alberto Díaz arranca el aplauso del Carpena, al robar un balón y echarle arrestos al tema. Dos más uno de Musli tras pase de Nedovic, y el Unicaja sigue creciendo: 42-34. El Unicaja pone la directa, con mayor actividad defensiva, y obliga a Mrsic a para el partido: 46-34, a 4:26. La agresividad de Alberto y Suárez es contagiosa. "Nedo" pone el 49-37. El "capi" Suárez se sianta a 2:11 del final, con 49-40. El Carpena aplaude con sarcasmo al ver entrar a Waczynski, sentado 20 minutos de partido, después de arrancar con tres triples consecutivos. Intercambian triples Boatright y Nedovic. Y se llega al final del cuarto con el Unicaja ganando 52-43.

Cuarto cuarto

Waczynski anota de tres, pero el Unicaja ha perdido fiabilidad, con un Jamar Smith muy desacertado, que toma malas decisiones. Además, Boatright tiene carta libre. El Cedevita se acerca a cinco puntos: 57-52. Y James se apunta al festival croata: 59-55. Aparece Brooks para responder con una bomba, y la gran defensa de Fogg y Suárez fuerzan una pérdida de balón fundamental. Saltan las alarmas. Recibe un golpe Nedovic en su pierna "mala", la derecha, y tiene que irse al banquillo, con 64-55, a 3:25 del final. Otra "bomba" de Waczynski, que está muy fino con el triple: 15 puntos con 5 triples para él: 67-57. James toma el relevo anotador y mete un canastón para el Cedevita. Pero el "capi" Suárez siempre aparece y fuerza una falta para irse a la personal: 69-59 a 1:49. Fogg puso el 73-59 final e incluso anotó un triple desde el centro del campo, pero no lo dieron por bueno.