El Unicaja espera que Omic y el Efes pacten su salida para cerrar el fichaje

El esloveno tiene al menos otras dos ofertas pero apuesta por jugar en Málaga y en la ACB

­Alen Omic se acerca al Unicaja. El pívot esloveno quiere jugar en Málaga y regresar a la ACB. Pero el fichaje del center de 2,16 metros y 24 años no está, ni mucho menos, cerrado. El ex del Herbalife Gran Canaria tiene contrato en vigor con el Anadolu Efes y ahora está en plenas negociaciones con el equipo de Estambul. El Unicaja espera que cierre su acuerdo de salida y compartirá su elevada ficha. Omic gana esta temporada con el Efes 600.000 euros netos, cantidades prohibitivas para el club de Los Guindos. El Unicaja sí está dispuesto a compartir su ficha, aunque antes el jugador debe ser indemnizado del Efes. Y en este punto está ahora mismo la «operación Omic».

Las conversaciones por Alen Omic surgieron hace sólo unos días. El mercado ha «liberado» a un jugador muy apetecible, especialmente para el Unicaja, necesitado de un hombre alto, con recursos y que aporte más al equipo que Hamady NDiaye. Omic y el Anadolu Efes se sentaron para discutir sobre su salida y el tema está encauzado. Al mismo tiempo, sus agentes sondearon a diversos equipos, entre ellos al Unicaja.

El secretario técnico del club, Carlos Jiménez, y el agente de Omic en España, David Carro, se pusieron en contacto. Jiménez comunicó a Joan Plaza la opción de Omic, y el técnico comenzó a recabar informes y ha preguntar por el jugador, que cuajó un año fabuloso en el Herbalife Gran Canaria y del que salió previo pago de 400.000 euros del Anadolu Efes.

Lo que Plaza ha escuchado y ha visto le ha gustado y ha dado luz verde al club para tratar de fichar al jugador, que tiene, además del interés del Unicaja, otras dos proposiciones en firme. Sin embargo, Omic quiere venir a Málaga. Desea volver a la ACB e incluso el propio pívot también se ha encargado de realizar varias llamadas, según ha podido saber La Opinión, para averiguar cómo es el ambiente del equipo. Y lo que ha averiguado le ha gustado. Porque, por encima de todo, Omic quiere minutos en un equipo de elite y en Málaga los tendrá. Plaza es amigo de rotar y repartir el tiempo en pista. Así que todo está bien encauzado, pero aún no hay nada firmado. Lo primero, es que Omic ha de salir de Estambul, recibir un buen dinero y aquí el Unicaja se hará cargo de la diferencia de su ficha. Tal y como se informó ayer, Omic llegaría a Málaga para ocupar el puesto en la plantilla de Hamady NDiaye. El pívot senegalés no cumple con los requisitos esperados y su fichaje ha supuesto un tremendo fiasco. NDiaye tiene ya una opción para salir a un equipo de Asia, con lo que el Unicaja destinaría el resto de su ficha más otro «bocado» importante para pagar a Omic.

El esloveno de 2,16 metros es un pívot peleón, rápido de movimientos a pesar de su altura, que intimida, rebotea en los dos aros y juega bien el pick and roll. No sabe fabricarse sus propias canastas, no puede jugar de espaldas. Es un jugador de un perfil diferente a Musli, aunque mucho más completo, adaptado y hambriento, a sus 24 años, que NDiaye.



Fecha de caducidad: 24 enero

Cualquier movimiento que haga el Unicaja tiene una fecha de caducidad: martes 24 de enero. Ese día se cierra el mercado para fichar jugadores en la Eurocup. Así que ha de hacerse en estas dos próximas semanas, aunque la intención del Unicaja es cerrar cuanto antes la llegada del pívot esloveno, de origen bosnio. El Herbalife Gran Canaria no conserva derechos en la ACB por él.