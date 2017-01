Plaza: "Omic quiere crecer y queremos que sea con nosotros"

Joan Plaza se mostró satisfecho por la victoria del Unicaja ante el UCAM y habló del nuevo fichaje del equipo verde, el pívot esloveno Alen Omic, que llegará mañana a Málaga para incorporarse a la disciplina cajista.

"Es un jugador que ya nos planteamos el verano pasado. Se puede complementar bien con los jugadores que tenemos. Espero que esté al mismo nivel del último esloveno que entrené en este club (Zoran Dragic). Él quiere crecer y espero que siga esa progresión con nostotros. Viene con buena actitud e intentaremos sacarle partido aquí. Espero que su rendimiento sea óptimo a partir de dentro de tres semanas", afirmó el técnico.

Sobre el futuro de Ndiaye, Plaza no descartó que continúe en la disciplina verde. "No sé qué pasará con Ndiaye. Para nosotros sería un lujo que se mantuviera aquí, aunque fuera para entrenar, pero será el club el que marcará las pautas", aseguró.

También fue preguntado sobre la situación en la que quedaría Viny Okouo, si Ndiaye no saliera del Unicaja. "No hay plantamiento de cesión de Viny. Él tiene que tomar ejemplo de Alberto Díaz. Yo no miro el carné de identidad. Si está bien, jugará. Tiene que seguir su progresión. Sus partidos son los entrenamientos ahora mismo. Estamos muy contentos con él", dijo.

Sobre el partido propiamente dicho, Plaza no fue del todo feliz. "Para nosotros siempre es un reto mantener la solidez en casa. Ya habíamos jugado un par de veces contra ellos y eso nunca es fácil para los jugadores. Hemos tenido un buen tono defensivo haste el tercer cuarto, aunque no hemos podido cerrar bien el partido. El tercer cuarto ha sido el punto de inflexión. Antes pudimos irnos, pero fallamo tiros fáciles antes del descanso. Hemos tenido demasiadas pérdidas de balón en el último cuarto, que les han dado muchos puntos fáciles a ellos. Y eso no habla bien de nosotros y de nuestra manera de cerrar el partido. Tuvimos un buen equilibrio en el juego interior y exterior, pero quizás pecamos de falta de ambición en el rebote ofensivo, que el próximo miércoles necesitaremos si queremos ganar al Valencia".

Sobre el "banquillazo" a Oliver Lafayette, Plaza fue claro. "Espero que Lafayette, ante la adversidad, saldrá a flote. Si es capaz de jugar al cien por cien es un jugador importante. Le tengo un gan cariño y sigo pensando que será un jugador útil para nosotros. Ahora no está bien y espero que mejore", finalizó.