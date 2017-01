Sesión de tarde en el Carpena

Plaza tiene a todos sus jugadores en condiciones para jugar - Los verdes, sin posibilidad ya de ser cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey de mañana, buscarán la décima victoria en lo que va de Fase Regular - Faverani, muy cerca del Barça, no jugará

La primera vuelta de la Liga Endesa echa el cierre hoy en el Carpena con un Unicaja-UCAM en el que los verdes tienen la oportunidad de firmar un 10-6 en la clasificación que no les va a permitir mañana ser cabeza de serie en el sorteo de la Copa, pero sí encarar el segundo tramo de la Fase Regular en una buena disposición para buscar una de las cuatro primeras plazas de cara al play off por el título del próximo mes de mayo.

Tras el triunfo intersemanal contra el Cedevita, el Unicaja regresa a la Liga dispuesto a mantener su buena racha de resultados en el fortín del Carpena. Solo el Zaragoza y el Valencia han sido capaces de salir «vivos» del Palacio en lo que va de campaña liguera. El equipo de Plaza ha sido muy fiable en casa y hoy no tiene por qué cambiar esa dinámica ante el UCAM.

Plaza tiene a toda su gente en condiciones, incluido el pívot senegalés Hamady Ndiaye, protagonista involuntario en los últimos días después de salir a la luz que sus horas en el Unicaja están contadas. Curiosamente, hoy puede jugar su último partido vestido de verde contra un rival que podría ser su próximo destino. Habrá que esperar.

Veremos qué Unicaja toca ver hoy ante el UCAM. Si es el del domingo pasado en Sevilla, costará ganar. Si es el que el miércoles pasado fue de menos a más ante el Cedevita balcánico, quizás sirva para ganar a un UCAM que también jugó entre semana en el Top 16 de la Eurocup, concretamente en la lejanísima Krasnodar, de la que volvió el jueves con paliza de kilómetros y con derrota ante el Lokomotiv Kuban.

Unicaja y UCAM se ven las caras por tercera vez en lo que va de curso. Cajistas y universitarios compartieron grupo en la primera fase continental con triunfo casero en cada partido. En el de Málaga, por cierto, tras prórroga. O sea, que por mucho que el Unicaja sea hoy claramente favorito, hay que apretar los dientes porque si no...

La máxima preocupación del rival es, a priori, Facundo Campazzo. El base del UCAM es el alma mater de los suyos. El equipo murciano juega al ritmo que marca el director de juego argentino. Los bases verdes deberán tener muchísimo cuidado con él. Con Alberto Díaz seguro que no hay problema. A ver si Lafayette y Fogg también cumplen. El que no jugará es Vitor Faverani, excanterano cajista, que está muy cerca de fichar por el FC Barcelona y no viajó ayer a Málaga.

Después del anuncio de Plaza hace un par de partidos de que a partir de ahora jugarán solo los que estén bien, habrá que ver cómo reparte hoy los roles el técnico catalán. Waczynski y Alberto merecieron más minutos de los que tuvieron el miércoles pasado. ¿Se los dará hoy el técnico catalán? ¿Volverá a apostar por Carlos Suárez de «5» y jugará sin pívots puros?...

La historia hace un guiño hoy a los verdes. Y es que el balance en Málaga de los enfrentamientos entre ambos equipos es muy favorable al Unicaja, con 14 victorias y seis derrotas, tras 20 duelos entre ambos. Eso sí, el último precedente en Liga no es nada bueno ya que la pasada temporada el equipo murciano, entrenado entonces por el griego Fotis Katsikaris, se llevó la victoria del Palacio de los Deportes por un claro 79-90.



Jornada ACB unificada

La última jornada de esta primera vuelta liguera tiene horario unificado de las 18.30 horas porque quedan algunas cosas por decidir de cara al sorteo copero de mañana en Vitoria. Iberostar Tenerife y Baskonia se juegan, por ejemplo, la cuarta plaza. O sea, que solo uno de los dos será cabeza de serie. El Iberostar depende de sí mismo, pero recibe al Barça en La Laguna. El Baskonia juega también en casa, en su caso contra el Bilbao Basket, que busca junto a Andorra y Real Betis –que juegan entre sí en el Principado- el último billete para el torneo del k.o del próximo mes.

La cita de esta tarde en el Martín Carpena, retransmitida en directo por Movistar Plus, será dirigida por los colegiados Pérez Pérez, Bultó y Munar.