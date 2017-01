El Unicaja vuelve a sonreír

Nedovic ha anotado 17 puntos (21 de valoración) con un gran último cuarto mientras que Musli ha dominado la pintura con 19 puntos. Campazzo y Baron, los mejores visitantes, sumaron 22 puntos cada uno.

No ha sido un gran partido del Unicaja, pero ha vuelto a sonreír el conjunto verde gracias a un UCAM Murcia que complicó mucho el arranque de partido y que no entregó nunca la cuchara. Los de Plaza, de menos a más, cimentaron su victoria sobre los murcianos gracias a un gran Nedovic -sobre todo en el último cuarto- y al acierto de Musli en el juego interior, donde no encontró oposición por la baja de Faverani en los visitantes.

El partido arrancó lleno de imprecisiones y tras un primer cuarto muy igualado y con numerosos fallos de uno y otro lado, el marcador reflejaba un corto 15 iguales. El Unicaja había acumulado un buen puñado de pérdidas que en otras circunstancias habrían costado muy caro. Pero en el segundo cuarto el equipo de Plaza comenzó a carburar. Lo hizo a lomos de Dani Díez y de Musli, que comenzó a leer el juego para llevar una ligera ventaja al descanso (35-30).

Pero la verdadera reacción cajista llegaría a vuelta de vestuarios. En un gran juego grupal, el equipo verde se desató y comenzó a ver aro con facilidad. El UCAM Murcia, superado, sólo se agarraba a los puntos de Campazzo y Baron, pero la renta ya superaba con creces los 20 puntos de distancia. Aunque con 66-48 se cerró el tercer cuarto.

Y en el último cuarto, el UCAM apretó. El base argentino de los visitantes tiró de casta y apretó el choque, pero ahí encontró la respuesta de un gran Nedovic, que aplacó cualquier sorpresa gracias a sus puntos, asistencias e incluso tapones, como el que puso para cerrar el partido.

Victoria importante del Unicaja, que hace olvidar la derrota de la semana pasada en Sevilla y que cierra la primera vuelta con triunfo. Ahora las miras están puestas en el sorteo de Copa del Rey de este lunes, en la llegada de Alen Omic -oficial por parte del Efes- y en la salida de Ndiaye, que quizás ha podido jugar sus últimos minutos como cajista.

Así hemos contado el partido cuarto a cuarto:

El Unicaja ha salido con Nedovic, Díaz, Waczynski, Brook y Ndiaye

Por su parte, el UCAM Murcia sale con Campazzo, Baron, Rojas, Delia y Antelo.

Primer cuarto

Capazzo ha anotado la primera canasta del partido, con un triple. Baron toma protagonismo, pero el Unicaja, con un triple de Brooks, empata el partido a 5. Intercambio de imprecisiones que rompe Antelo desde el triple. Antelo sigue haciendo daño desde el exterior y provoca tres tiros cuando se llega al ecuador del cuarto (5-10). No ha arrancado bien el Unicaja. Pero Nedovic acude al rescate con un triple (8-10). Plaza mueve el equipo y mete a Suárez y Fogg. El Unicaja, muy desacertado en ataque, vuelve a perder un ataque en manos de Musli. No está aprovechando Plaza la baja de Faverani en el equipo murciano. Y Fogg pierde otro balón. Seis balones perdidos en menos de 8 minutos de juego. Baron sigue muy entonado en el UCAM y anota de tres (11-15) a falta de un minuto. Musli se ha echado el equipo a las espaldas y ha anotado los últimos puntos cajistas. El cuarto se cierra 15 iguales.

Segundo cuarto

Dani Díez abre el cuarto con una buena suspensión y pone por delante al conjunto cajista. Y el alero anota un triple para sumar cinco puntos seguidos (20-17). Viny anota sus primeros puntos y el Unicaja comienza a carburar en ataque. Campazzo, desde el tiro libre, empata de nuevo a 22, pero Fogg pone la delantera. Dani Díez sigue en racha y anota su octavo punto del partido (27-22) a falta de cuatro minutos para el descanso. Buenas defensas cajistas permiten abrir brecha (29-22) y obliga a Quintana a pedir tiempo muerto. Pero el UCAM reacciona con cinco puntos consecutivos (Campazzo y Baron). El base argentino está haciendo mucho daño porque pone por delante a su equipo con otro triple (29-30) y un parcial de 0-8. Smith y Musli aprovechan dos buenas defensas para anotar y para devolver la ventaja (33-30 en el último minuto del cuarto). La primera mitad se cierra con ventaja cajsita (35-30), pero con todo por decidir.



Tercer cuarto

Nedovic abre el cuarto con una penetración para seguir abriendo brecha (37-30). Y Waczynski anota de tres tras otra buena penetración del serbio (40-32). Los de Plaza han vuelto de vestuarios más enchufados. Pero Campazzo sigue haciendo daño (40-35). El intercambio de canastas impide que los verdes se despeguen en el marcador. Pero el Unicaja fuerza el trabajo en el juego interior, con un Musli algo más entonado (44-37). El pívot serbio pone la máxima y abre ya una buena renta en la que cimentar el triunfo (48-37) cuando se roza el ecuador del cuarto. Y continúa la sangría cajista, que toma velocidad de crucero con otro triple de Waczynski (53-37). Baron acaba con la sequía murciana con un triple (55-40). Vuelve Ndiaye al partido, que coloca un tapón espectacular y ayuda a que el Unicaja, en un rápido ataque, se coloque con +19 (63-44). Técnica a Quintana. El partido está encarrilado a poco más de un minuto del final del tercer cuarto. Smith percute desde la línea de tres (66-44). El cuarto se cierra con 66-48 y con dos malos ataques cajistas, pero con el partido casi decidido.

Cuarto cuarto

Fogg abre el cuarto con cinco puntos consecutivos y con un lanzamiento desde el tiro libre como adicional (72-48). El partido no peligra en los primeros minutos y lejos de bajar el nivel, el Unicaja quiere más. Campazzo responde con tres puntos consecutivos (72-51). Y dos más del base argentino, que saca casta y rabia para bajar la renta a menos de 20 de distancia. Otro gorro de Ndiaye, que no aporta en ataque pero sí en defensa en sus posibles últimos minutos como jugador del Unicaja. El ecuador del cuarto se llega con 74-57 para el Unicaja. Dos triplazos de Nedovic mantiene todo en orden (80-61). Aunque Campazzo se resiste a claudicar (80-67) y mete cierta presión a pocos minutos del final. 'Nedo' anota pero responde el base argentino para poner el partido en una renta de 20 a falta de 100 segundos para el final. Alberto y Dani evitan cualquier sorpresa final y rematan el partido (86-72). Nedovic cierra el partido con un mate y un tapón. El serbio, clave en el último cuarto (88-76).