¿Real Madrid, Valencia, Iberostar o Barcelona?

El Palacio de Congresos Europa de Vitoria acoge este mediodía el sorteo de la Copa del Rey, que se disputará en el Fernando Buesa Arena de la capital vasca, entre el 16 y el 19 del próximo mes de febrero.

Desde las 12.00 horas (la web de La Opinión de Málaga ofrecerá el acto en tiempo real), la diosa fortuna repartirá la suerte en un sorteo en el que el club de Los Guindos comparecerá en el bombo 2, el de los cuatro equipos que no son cabeza de serie para esta cita del torneo del k.o.

De esta manera, el rival del Unicaja será uno de los cuatro equipos que forman el Bombo 1: Real Madrid, Valencia Basket, Iberostar Tenerife o FC Barcelona.

Carlos Jiménez representará hoy al club verde en Vitoria. Junto a él estarán en el sorteo representantes de los otros siete equipos clasificados: Alberto Herreros, director técnico del Real Madrid, Rodrigo de la Fuente, manager general del FC Barcelona Lassa, Paco Raga, vicepresidente del Valencia Basket Club, José Carlos Hernández Rizo, adjunto a eventos, proyecto social y cantera del Iberostar Tenerife, Félix Fernández, director deportivo del Baskonia, Juan Ramón Marrero, director de operaciones del Herbalife Gran Canaria y Francesc Solana, general manager del Morabanc Andorra.

Dinámica del sorteo

Los cuatro cabezas de serie estarán en una urna del sorteo y el resto en el segundo bombo (clasificados del 5º al 8º). Para los cuartos de final, se extraerá una bola del primer bombo y, de forma simultánea, una del segundo, quedando así determinado el emparejamiento correspondiente a la Eliminatoria A. Se repetirá el mismo procedimiento hasta completar las eliminatorias B, C y D.

Una vez se conozca cada eliminatoria, subirán al escenario los representantes de los clubes emparejados, realizando una valoración de cada choque. Finalmente se sortearán los cruces de las semifinales, para lo que no existe ninguna restricción ni cabezas de serie.

La luchadora Maider Unda y el ciclista Joseba Beloki serán las manos inocentes del sorteo. Unda, nacida en Vitoria, es deportista olímpica: compitió en lucha estilo libre en los Juegos de Pekín 2008 y Londres 2012, colgándose en estos últimos la medalla de bronce. Recientemente retirada, también cuenta en su palmarés con una medalla en el Campeonato Mundial de 2009 (bronce), tres en los Campeonatos Europeos (dos bronces y una plata) y una en los Juegos Europeos (bronce).

Beloki, que terminó tres veces en el podio del Tour de Francia entre los años 2000 y 2002, es un habitual seguidor del Baskonia, cuyos partidos comenta para Radio Euskadi. Los dos deportistas ejercerán de manos inocentes para los emparejamientos de cuartos de final. En el caso de las semifinales, los encargados de sacar las bolas serán el director general del Territorio Norte de Telefónica España, Javier Zorrilla, y el director territorial del País Vasco y Cantabria de CaixaBank, Juan Pedro Badiola.

El acto, presentado por el periodista Mikel Ascenzo, contará con representación de las instituciones que hacen posible la celebración de la Copa del Rey en la capital alavesa: Ramiro González, diputado general de Álava; Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria-Gasteiz, y Jon Redondo Lertxundi, director de deportes del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, además de los citados Zorrilla y Badiola, así como el presidente de la ACB, Francisco Roca.



Real Madrid

Posición 1º

Partidos ganados 13

Partidos perdidos 3

¿Por qué sí?

- Porque de las tres competiciones a las que opta es, seguro, la que menos le «importaría» perder.

- Porque la Euroliga tiene a la plantilla muy saturada de partidos y se les puede pillar en un día malo.

¿Por qué no?

- Porque si ha quedado líder de esta primera vuelta liguera es por algo

- Porque es un rival muy superior en plantilla, con jugadores expertos en este tipo de competiciones.



Valencia Basket

Posición 2º

Partidos ganados 12

Partidos perdidos 4

¿Por qué sí?

- Porque hay ganas de revancha con ellos tras el play off del curso pasado y el último choque de Liga.

- Porque es el rival directo esta campaña en busca de una plaza de Euroliga y se le podría dejar tocado.

¿Por qué no?

- Porque sería ya el cuarto partido de la temporada y faltaría, como mínimo, uno más de Liga Regular

- Porque tiene una buena plantilla y jugadores con experiencia que nunca se arrugan.



Iberostar Tenerife

Posición 3º

Partidos ganados 12

Partidos perdidos 4

¿Por qué sí?

- Porque es el rival menos fuerte a priori de los ocho que estarán en Vitoria 2017

- Porque el Unicaja es uno de los pocos equipos que ya le ganó esta temporada, además en Tenerife.

¿Por qué no?

- Porque no tiene nada que perder. Jugará sin complejos y eso es un arma de doble filo

- Porque el Unicaja sería favorito en la eliminatoria y eso le puede cargar de responsabilidad.



FC Barcelona

Posición 4º

Partidos ganados 12

Partidos perdidos 4

¿Por qué sí?

- Porque no es el rival del año pasado, no está nada fino y es muy irregular.

- Porque sus malos resultados –sobre todo en Euroliga– les hace ser anímicamente débiles.

¿Por qué no?

- Porque a pesar de todo tiene una plantilla muy amplia, con jugadores que si tienen el día son imparables.

- Porque el Barça es el Barça y en este tipo de torneos cortos casi siempre da lo mejor de sí mismo.