Joan Plaza: "No podemos vivir de las rentas"

El técnico del Unicaja, Joan Plaza, lamentó "el tercer cuarto" del equipo, "con seis pérdidas", en el que se concedieron "5 rebotes ofensivos" en la zona verde, el Unciaja "falló tiros cómodos que podían haber equilibrado" el encuentro y en el que encajó "27 puntos"€ "Y así es casi imposible", resumió Plaza.

"Jodidos por perder, pensamos que teníamos el partido en los parámetros que queríamos. El tercer cuarto ha sido muy notorio que no salimos con el ritmo que requería el partido. Luego hemos querido, con intensidad y ritmo, cortando líneas de pase, pero no hemos merecido ganar el partido. Y deberemos ganar allí. Hemos de ser más proactivos en defensa: no vivir de rentas nunca, tener más tensión en las piernas. Y eso originó el break en el tercer cuarto. Luego ganamos el último, pero era excesivo lo del tercer cuarto. Hemos de mejorar la capacidad de no dar por sentado nada. Sabíamos que íbamos a fallar triples. No te pueden meter un 11-0 en la salida del tercer cuarto. Tuvimos buena actitud en general, pero no suficiente para ganar", comentó.

Este periódico le cuestionó por la tardanza en solicitar un tiempo muerto en el tercer cuarto. El Unicaja había encajado un parcial de 0-11 y había transcurrido 4:53 minutos. "El tiempo es un arma. No queríamos pedirlo antes. ¿Si lo pido en el minuto 2? Se pide cuando fallan rotaciones que puedan darte otro cambio, pero no se puede pedir cada vez que tú quisieras. Tienes uno y lo gasta. El minuto 5 es un momento bueno. Si tienes dos o tres por cuarto€".

Se lamentó de "dejar escapar esa distancia". "En el tercer cuarto les permitimos rebotar y perdimos muchas seis balones. Si fallas una bandeja de Waczynski, algún triple€ le da alas a ellos. Nos falta ese punto de experiencia", recalcó.

Confirmó que se dará de alta a Alen Omic para el domingo en Zaragoza, en la Liga Endesa. "Tenemos el alta de Omic y ya decidiremos el descarte, ya lo veremos", dijo. "NDiaye ha sido un corte, pero no es preocupante. Hemos ganado tres cuartos y hemos perdido uno. Pero no ha servido de nada si el que pierdes lo haces así. Ganar tres cuartos te medio garantiza ganar. Y todo por esa retranca al salir en el tercer cuarto. Y eso es jodido", dijo.

Pedro Martínez, contento

El entrenador del Valencia, Pedro Martínez, resumió el partido. "El inicio del Unicaja fue muy bueno y tuvieron un gran acierto en el triple y mantuvieron un gran nivel de agresividad, pero con 9-11 en triples es difícil mantenerte. Hemos hecho una lectura positiva y si metían otro 9 de 11 pues les felicitábamos. Hemos esperado nuestro momento, hemos jugado francamente bien. Luego, tras la técnica que han provocado, el partido ha sido muy físico y ha sido muy difícil pasarnos el balón y jugar. Hemos estado bien atrás y hemos aguantado bien el balón", señaló.

Martínez opina que estos dos partidos es una especie de eliminatoria a dos partidos por el liderato. "Habíamos venido aquí a jugar un partido de 80 minutos y hemos ganado estos 40. El Unicaja ha demostrado muchísimo corazón. Hay que tener máxima ilusión y respeto. El partido del miércoles es la continuidad de éste. Una cosa muy importante: hemos superado los malos momentos. No perdimos los nervios en los malos momentos y no perder los papeles. Lo hemos hecho y hemos crecido. Seguro que el próximo miércoles nos van a plantear un partido muy duro", finalizó.